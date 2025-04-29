Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazada yeni gelişme! Acılı aileden adalet çağrısı

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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 9 Mart 2025’te meydana gelen trafik kazasında, Salihli yönünden İzmir yönüne gitmekte olan Himmet Konuk yönetimindeki otomobile, karşı yönden gelip şerit değiştiren bir başka otomobil hızla çarpmış, kazada Muhterem Konuk olay yerinde hayatını kaybederken, Himmet Konuk da ağır yaralı olarak kaldırıldığı Celal Bayar Üniversitesi’nde hayatını kaybetmişti.

KIZLARI VE TORUNLARI DA AYNI ARAÇTAYDI

Kazaya karışan araçta oluşan hasar olayın şiddetini gözler önüne sererken; otomobilde bulunan Konuk çiftçinin kızları ile 3 yaşındaki torunları da ağır yaralanmıştı.



Kazada hayatını kaybeden emekli albay Himmet Konuk ve eşi Muhterem Konuk için Salihli'de askeri tören düzenlenmiş; askeri törenin ardından Konuk çifti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilmişti.



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Kazaya sebep olan C.G. ise hastanede tedavi altına alınırken; C.G.'nin kaza anında 230 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2029 yılına kadar el konulduğu ortaya çıkmıştı.

Kazanın ardından tutuklanan C.G.'nin tedavisinin mümkün olmadığı gerekçesiyle cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. C.G.'nin Adli Tıp raporu doğrultusunda ceza infazı 3 ay ertelenirken, hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

ACILI AİLE HEM BİR KEZ DAHA YIKILDI

Yurt dışına çıkış yasağı konulan C.G.'nin serbest bırakılması, acılı aileyi hem bir kez daha yıktı. Aile üyeleri alkollü, ehliyetsiz ve sabıkalı bir sürücünün dışarıda olmasının başkalarını tehlikede bıraktığını belirterek adalet çağrısında bulundu.