Emekli adımı yıl sonuna kadar atılacak

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BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI

“Yaklaşık 3 ay önce ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini suhuletle gerçekleştirdik. Milletimizin takdir ve teveccühüyle bir 5 sene daha ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk. Ancak, seçimler aylar önce neticelenmesine rağmen 28 Mayıs’ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntıları halen devam ediyor. Muhalefet cenahında hemen her gün yeni bir skandal patlak veriyor.

Ortaya saçılanlar buzdağının sadece görünen kısmıdır. Asıl büyük skandallar, asıl vahim pazarlıklar henüz kamuoyunun malumu olmamıştır. Açıkçası irapta mahalli olmayan bir partiye devletin en kritik birimlerini altın tepside sunan, hepsinin toplam oyu yüzde 1 bile olmayan siyasi partilere 38 vekili kaptıran CHP Genel Başkanı’nın bölücü örgütün siyasi uzantılarına ne vaat ettiğini tahmin bile etmek istemiyoruz. Seçimlerden bu yana geçen her gün ülkemizin nasıl büyük bir uçurumun kenarından döndüğünü bizlere tekrar tekrar hatırlatıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü programında partililerle bir aradaydı.

NELERİ TAAHHÜT ETTİNİZ

Siyasi tercihine bakılmaksızın tüm halkımız şu soruların cevabını merak ediyor. Kapısını çaldığınız her partiye koltuğunuzun altına bir bakanlıkla gittiniz. Oy oranına bakmadan önünüze gelene devleti rehin verdiniz. Peki aylar boyunca sizin için oy dilenen Kandil’deki terör baronlarına acaba neyi taahhüt ettiniz?Pensilvanya’daki hainlere hangi sözleri verdiniz ki bu alçaklar milletin sinir uçlarıyla oynama pahasına uçak bileti paylaşıyorlardı. Amerika’daki hamburgercide 8 saat kimlerle ne konuştunuz? Seçim gecesi daha sandıkların 3’te 1’i dahi açılmadan kazanıyoruz tiyatrosunu ne için oynadınız? YSK’dan Anadolu Ajansı’mıza, devletimizin kurumlarını niçin hedef aldınız?

KUTU KOLA MUAMELESİ

Bize laf söylemek yerine anket şirketleriyle el ele verip, hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler. Milletin ferasetini hafife alanların milli iradeye, affedersiniz, kutu kola muamelesi yapan edepsizlerin ne hallere düştüğünü hep birlikte gördük. Bu tablo bizim işimizi kolaylaştırmak bir yana daha da zorlaştırmakta, mesuliyetimizi artırmaktadır.”

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VERDİĞİMİZ TÜM SÖZLERİN ARKASINDAYIZ

“Enflasyonun, insanımızın hayatında yol açtığı sıkıntıları giderecek adımları kararlılıkla atıyoruz” diyen Erdoğan, ekonomik gelişmeler ve emeklilerin ‘zam’ beklentisine ilişkin şöyle konuştu: “Alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Daha geçen aya kadar en fazla eleştiri konusu olan otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacaktır. Özellikle bazı ürünlerde tamamen açgözlülükten kaynaklanan fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacaktır. İhracat, istihdam ve yatırımlar noktasında zaten bir sorunumuz yok. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız. Üniversiteli gençlerimize ve ev hanımlarına meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. İnşallah onları da tek tek yerine getireceğiz.”

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22. YIL COŞKUSU

ATO Congresium’da dün AK Parti’nin 22. kuruluş yıldönümü coşkusu vardı.

ÖZDEMİR AK PARTİ’DE

ANAVATAN Partisi kurucuları arasında yer alan eski bakanlardan İbrahim Özdemir, AK Parti’ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılan İbrahim Özdemir’e rozetini taktı.

3 DÖNEM VEKİLLİ 2 KEZ BAKANLIK

Giresun’un Görele ilçesinde 15 Ağustos 1949’da dünyaya gelen İbrahim Özdemir, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nü bitirdikten sonra serbest mimarlık ve müteahhitlik yaptı. Anavatan Partisi’nin kuruluşunda yer aldı ve kurucu üye oldu. 17., 18 . ve 19. dönemlerde İstanbul’dan milletvekili olan Özdemir, devlet ve ulaştırma bakanlıkları yaptı.

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İbrahim Özdemir dün törenle AK Parti’ye katılırken Erdoğan da kendisini kutladı.

BAHÇELİ’DEN YILDÖNÜMÜ ARANJMANI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin kuruluşunun 22’nci yıl dönümü nedeniyle ATO Congresium’da düzenlenen törene Türk Bayrağı motifli özel çiçek aranjmanı gönderdi. Aranjmanda, 1071 Malazgirt Zaferi anısına 1071 adet kırmızı, beyaz güller ve karanfillerle Türk Bayrağı yapıldı. 22 dal beyaz orkideler kullanılırken Türkiye’nin 100. yılı için de 100 adet kasımpatı çiçeği kullanıldı.