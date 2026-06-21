Emekler kül oldu! Biçerdöverden çıkan kıvılcım 150 dönümlük yaktı

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Olay, Silvan ilçesi Gökçetevek Mahallesi’nde yaşandı. Hasat gerçekleştiren biçerdöverden çıkan kıvılcım, ekili ve biçilmiş alanda yangının çıkmasına neden oldu. rüzgarın da etkisi ile alevler kısa sürede onlarca dönümlük alana yayıldı.

150 DÖNÜM KÜL OLDU

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Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmada yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından 150 dönümlük alanın etkilendiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.