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Emekler kül oldu! Biçerdöverden çıkan kıvılcım 150 dönümlük yaktı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Biçerdöver#Hasat
Emekler kül oldu Biçerdöverden çıkan kıvılcım 150 dönümlük yaktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 11:45

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde hasat yapan biçerdöverden çıkan kıvılcım ekili ve anız bulunan tarlanın alev almasına neden oldu. Yangında yaklaşık 150 dönümlük alan kül oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Olay, Silvan ilçesi Gökçetevek Mahallesi’nde yaşandı. Hasat gerçekleştiren biçerdöverden çıkan kıvılcım, ekili ve biçilmiş alanda yangının çıkmasına neden oldu. rüzgarın da etkisi ile alevler kısa sürede onlarca dönümlük alana yayıldı.

Emekler kül oldu Biçerdöverden çıkan kıvılcım 150 dönümlük yaktı

150 DÖNÜM KÜL OLDU

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Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmada yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından 150 dönümlük alanın etkilendiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Diyarbakır#Biçerdöver#Hasat

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