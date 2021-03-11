Emek hırsızlarına 16 yıl sonra gözaltı

FETÖ/PDY üyeleri tarafından çalınan sınav soruları örgüt üyesi polislere dağıtılmış ve komiser yardımcısı olmaları sağlanmıştı. Sınavın sorularını çalıp dağıtan ve haksız yere sınavı kazanan 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı Ankara merkezli 16 ildeki operasyonlarda, aralarında soruları dağıtan mahrem imamın da bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. Bazıları yurtdışına kaçan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Başsavcılık ayrıca ByLock kullandığı tespit edilen 15 kişi hakkında da gözaltı kararı verdi.