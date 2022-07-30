Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Embriyo buzağılar doğdu: Baba Teksas anne Karslı

#Embriyo Buzağı#ABD#Kars
Embriyo buzağılar doğdu: Baba Teksas anne Karslı

ABD’nin Teksas eyaletinden Kars’a getirilen ‘Beefmaster’ ırkı embriyoların transfer edildiği ineklerden 3’ü doğum yaptı. Bir haftalık olan buzağılar anneleriyle ilk kez dışarı çıkarıldı. Buzağıların doğum ve bakımında görev alan doktora öğrencileri, cep telefonlarıyla görüntü aldı.

Haberin Devamı

Beefmaster ırkı buzağıların tanıtım toplantısında konuşan Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “Geçtiğimiz yıl başlattığımız ‘Beefmaster ve Zavot Sığır Irklarında Embriyo Transferi’ projesinin bugün ilk meyvesini almış bulunuyoruz. Biz Amerika Birleşik Devletleri Beefmaster Birliği’nden Beefmaster ırkı embriyo hibe olarak almıştık. Hibe edilen embriyolar 2022 yılının ocak ayında ulaştı, hocalarımız gerekli çalışmaları yaptılar ve taşıyıcı ineklere transferlere başladılar. Geçtiğimiz hafta da 3 tane doğumumuz gerçekleşti. Şu an 15 tane gebelik durumu yine söz konusu ve onların da doğumlarını bekliyoruz” dedi.

Embriyo buzağılar doğdu: Baba Teksas anne Karslı

Haberin Devamı

GÜL, SARP VE ANADOLU...

Amerika’dan getirilen embriyoların nakledildiği ineklerden doğan dişi buzağıya ‘Kafkas Gülü’, erkek buzağılara ise embriyo transferi sırasında yardımları olan Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Kerem Sarp’ın soyadı ‘Sarp’ ile Anadolu hayvancılığını temsilen ‘Anadolu’ isimi verildi.

AMAÇ DAHA ÇOK VE UCUZ ET

Proje yürütücüsü ve Veteriner Embriyo Teknoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, projeyle ülkenin etçi sığır ihtiyacının daha ucuz ve ekonomik olarak karşılanabileceğini, amaçlarının Türkiye’nin artan, dinamik nüfusuna ve talebine karşılık olarak kırmızı et üretimini arttırmak olduğunu söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Embriyo Buzağı#ABD#Kars

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat, ‘Eyyam-ı bahur’ sıcakları yine kapıda Orman yangını ihtimali artıyor çünkü...

Dikkat, ‘Eyyam-ı bahur’ sıcakları yine kapıda! 'Orman yangını ihtimali artıyor çünkü...'

#İklim Değişikliği
Çini sarsan konut krizi Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor 8 SORU 8 CEVAP

Çin'i sarsan konut krizi! Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor? 8 SORU 8 CEVAP

#Mortgage
1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat, ‘Eyyam-ı bahur’ sıcakları yine kapıda Orman yangını ihtimali artıyor çünkü...

Dikkat, ‘Eyyam-ı bahur’ sıcakları yine kapıda! 'Orman yangını ihtimali artıyor çünkü...'

#İklim Değişikliği
Çini sarsan konut krizi Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor 8 SORU 8 CEVAP

Çin'i sarsan konut krizi! Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor? 8 SORU 8 CEVAP

#Mortgage
1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç