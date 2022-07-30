Embriyo buzağılar doğdu: Baba Teksas anne Karslı

Haberin Devamı

Beefmaster ırkı buzağıların tanıtım toplantısında konuşan Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “Geçtiğimiz yıl başlattığımız ‘Beefmaster ve Zavot Sığır Irklarında Embriyo Transferi’ projesinin bugün ilk meyvesini almış bulunuyoruz. Biz Amerika Birleşik Devletleri Beefmaster Birliği’nden Beefmaster ırkı embriyo hibe olarak almıştık. Hibe edilen embriyolar 2022 yılının ocak ayında ulaştı, hocalarımız gerekli çalışmaları yaptılar ve taşıyıcı ineklere transferlere başladılar. Geçtiğimiz hafta da 3 tane doğumumuz gerçekleşti. Şu an 15 tane gebelik durumu yine söz konusu ve onların da doğumlarını bekliyoruz” dedi.

Haberin Devamı

GÜL, SARP VE ANADOLU...

Amerika’dan getirilen embriyoların nakledildiği ineklerden doğan dişi buzağıya ‘Kafkas Gülü’, erkek buzağılara ise embriyo transferi sırasında yardımları olan Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Kerem Sarp’ın soyadı ‘Sarp’ ile Anadolu hayvancılığını temsilen ‘Anadolu’ isimi verildi.

AMAÇ DAHA ÇOK VE UCUZ ET

Proje yürütücüsü ve Veteriner Embriyo Teknoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, projeyle ülkenin etçi sığır ihtiyacının daha ucuz ve ekonomik olarak karşılanabileceğini, amaçlarının Türkiye’nin artan, dinamik nüfusuna ve talebine karşılık olarak kırmızı et üretimini arttırmak olduğunu söyledi.