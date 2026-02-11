Emanete hıyanet etti... Hırsız memur altınları çaldı

Haberin Devamı

Bu tespit üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu altınları alan kişinin Ankara Batı Emanet Memuru Emrah Ö. olduğu tespit edildi. İfadesinde söz konusu altınları aldığını kabul eden şüpheli Emrah Ö., ihtiyacı olduğu için altınları aldığını, ihtiyacı kadarını alıp diğer altınları yeniden adli emanet kasasına koyduğunu söyledi. İfadesinin ardından şüpheli Emrah Ö., Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nce ‘zimmet’ suçundan tutuklandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmekte olup soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verileceği” belirtildi.