Emanet deposunda 12 silah kayboldu

Güncelleme Tarihi:

Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 07:00

İSTANBUL Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu’nda, geçen ekim ayında yapılan rutin denetimlerde, 12 silahın kayıp olduğu tespit edildi.

Eksikliğin tespit edilmesi üzerine, İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı’na, silahların incelemede olup olmadığına ilişkin yazı gönderildi. Gelen yazıda, kayıp silahlardan 3’ü hakkında inceleme yapıldığı belirtildi. Yeniden inceleme yapılan silahlardan ikisinin, 2 Ekim 2023 tarihinde Emanet İşlemleri Bürosu’nda zabıt kâtibi olarak görev yapan U.E.’nin üzerinden temin edildiği, bir diğerinin ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen soruşturma sırasında başka bir şüphelinin ikametinde ele geçirildiği öğrenildi. 

ZABIT KÂTİBİ TUTUKLANDI

Sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı gerekçesiyle 26 Kasım’da gözaltına alınan U.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı. Kayıp 9 silahın ise henüz bulunamadığı öğrenildi.

 

