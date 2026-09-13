‘Emanet altınlar’ odunlukta bulundu

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Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Tançalan, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen annesi N.O. İstanbul’da, M.S.T. ise önceki gün Muradiye ilçesinde gözaltına alındı. Tançalan’ın eşi Çağla Öz de İstanbul’da Mali Şube ekiplerince yakalandı.

‘YAŞAM TARZI İLE GELİR UYUMSUZLUĞU’

Tançalan’ın mali hareketlerini inceleyen MASAK, banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar, ziynet eşyaları ve yurtdışı bağlantılarını mercek altına aldı. Rapora göre Mehmet Fatih Tançalan’ın 2020’den itibaren kayıtlı ticari kâr beyanı 74 bin 281 TL olarak tespit edildi. SSK kapsamında çalışma kaydı bulunmasına rağmen prime esas kazanç bilgisine rastlanmadığı belirtilen raporda, bu gelir ile kişinin yaşam standardı ve malvarlığı arasında ‘izah edilemeyen servet artışı’ ve ‘yaşam tarzı ile gelir uyumsuzluğu’ bulunduğu değerlendirildi.

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222 MİLYON TL’LİK PARA TRAFİĞİ

Çiftin banka hesaplarındaki toplam transfer trafiğinin 222 milyon TL’yi aştığı belirtildi. Tançalan’ın Dubai üzerinden gelir elde ettiği yönündeki istihbari bilgiler de raporda incelendi. Ancak MASAK, Tançalan çifti adına yurtdışından Türkiye’ye finansal kanallar aracılığıyla yapılmış herhangi bir fon transferine rastlanmadığını bildirdi. Raporda, gelirin Dubai faaliyetlerinden kaynaklandığının savunulması halinde, bu paraların üçüncü kişiler adına hesaplar üzerinden veya finansal sistem dışındaki yöntemlerle Türkiye’ye sokulmuş olabileceği şüphesinin güçleneceği değerlendirmesine yer verildi.

Tançalan, ifadesinde düğünde sergilenen ziynet eşyalarının kuyumcudan reklam amacıyla emanet getirildiğini söyledi. Ancak MASAK raporunda, kuyumcu V.K.’nin bir set ile iki altın kelepçenin satıldığını ve faturasının bulunduğunu ifade ettiği yer aldı. İki anlatım arasındaki çelişki nedeniyle kuyumcu şirketi temsilcisinin ifadesine başvurulmasının uygun olduğu değerlendirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla Muradiye ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, evin odunluk bölümünde bulunan bir valiz içerisinde Tançalan çiftinin düğününde takıldığı belirtilen altınlar ele geçirildi. Altınlara el koyulurken, ev sahibi gözaltına alındı.



Gülay KUYUCU / DHA