‘Elvan’ın başarılı olmasını isteriz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan’ın ilk açıklamasını şöyle değerlendirdi: “Başarılı olmasını isteriz. Fiyat istikrarını, ekonomik dengelerin yerine oturmasını sağlayacağız diyorlar, inşallah sağlarlar. Ekonomide dengelerin yerine oturması için CHP olarak bize düşen görev varsa, o görevi yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Bu ülke hepimizin ülkesi. Parlamentoda buhranı aşmak için şu yasaya ihtiyacımız var diyerek bizi ikna ederlerse biz o yasanın çıkmasına destek veririz. Yaşanan sorunları bir siyasi çekişme alanı olarak görmüyoruz. Tam tersine sorunları aşma konusunda CHP vatandaşlar daha büyük sıkıntıya girmesin diye elimizden gelen katkıyı sunmaya hazırız.”



Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin sorunlarının çözülmesi için “Dört aşamalı bir strateji” gerektiğini de söyledi. Kılıçdaroğlu’nun toplantıdaki konuşması özetle şöyle:



ÇÖZÜLMEYECEK SORUN YOK

“Sorunun büyük olduğunun farkındayız. Toplumun her kesiminin büyük bir endişe içinde olduğunun farkındayız. Toplumun her kesiminin bir çıkış aradığının da farkındayız. Türkiye bu buhrandan nasıl çıkar? Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Türkiye’de çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur.

DÖRT AŞAMALI STRATEJİ

Sorunun çözümünde, dört aşamalı bir strateji oluşturmak zorundayız. Birinci aşaması şu:

Bu ülkede yaşayan her vatandaşın önce can ve mal güvenliğine ihtiyacı var. Bunun yolu da katıksız bir demokrasi, hukukun üstünlüğü, can ve mal güvenliği, yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü. Böylece yatırımcı önünü görecek yatırım yapabilecek uluslararası alanda rekabet edebilecek. Demokrasi ile birlikte üretim seferberliği başlatmamız gerekiyor.



CHP’NİN SORUNU ALGI

CHP’nin sorunu ne? CHP’nin sorunu yaratılmış olan algı. CHP gelirse memleketi yönetir mi? Hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bizden daha iyi yönetecek ikinci kadro yoktur.”