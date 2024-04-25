Elsa’nın son arzusu yerine getirildi

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İSTANBUL İstiklal Caddesi’nde 1944 yılında kurulan İnci Pastanesi’nde Lucas Zgoridis’in ürettiği profiterol, Türkiye’de çok sevildi. Lucas Zgoridis’in 2005’te vefatının ardından yerine kızı Elsa Zgoridis geçti. İspanya’nın Marbella şehrinde iki çocuğuyla yaşayan Elsa Zgoridis, Türkiye-İspanya arasında yıllarca mekik dokudu. Bir süredir solunum yetmezliği çeken Zgoridis, 18 Nisan’da, 84 yaşında vefat etti. Cenazesi 23 Nisan akşamı İstanbul’a getirilen profiterol kraliçesi için 24 Nisan’da Şişli’deki Rum Ortodoks Mezarlığı içinde bulunan Metamorfosis Rum Ortodoks Kilise’nde cenaze töreni düzenlendi. Elsa Zgoridis, törenin ardından babası Lucas Zgoridis’in yanına defnedildi.

‘TÜRKİYE SEVDALISIYDI’

Kızı Paola Loor, annesinin Türkiye sevdalısı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Annem yıllarca İspanya’da yaşadı. Ölmeden önce cenazesinin Türkiye’ye getirilmesini ve İstanbul’da babasının mezarında toprağa verilmesini vasiyet etti. Prosedürler nedeniyle annemin cenazesini bir hafta sonra getirebildik. Vasiyet ettiği gibi babasının mezarına defnedip, son isteğini yerine getirdik. O Türkiye hayranıydı. Onun son isteğini yerine getirmekten dolayı hem mutlu hem de huzurluyum. Benim için yeri dolmayacak bir kayıp.”

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‘TÜRK USULÜ TATLI İCAT ETTİ’

İstanbul’daki tarihi İnci Pastanesi’ni yıllarca yöneten işletme müdürü Musa Ateş ise şunları söyledi: “Lucas Zgoridis’in kızı ve varisi Elsa Zgoridis pastaneye büyük emek verdi. Marka yarattı. Türk usulü tatlı icat etti. İspanya’ya gittikten sonra pastaneyi kızına devretti. Son 2 yıldır da kalp rahatsızlığı nedeniyle Türkiye’ye gelemiyordu. Şimdi vasiyeti üzerine cenazesi geldi. Babasının üç katlı olan mezarında toprağa verdik.”

KIZI DEVAM ETTİRECEK

- AİLENİN avukatı Cem Türkoğlu, “Marka İnci pastanesi olarak devam edecek. Mis Sokak’taki yeni açmış olduğu yerinde yine faaliyet göstermeye devam edecek. Tek şubesi var. Varis olan Paola Hanım zaten işleri yürütüyordu. Markayı yönetmeye devam edecek. Annesi gibi sürekli Türkiye’ye gelip gidecek.” Paola Loor’un arkadaşı olan araştırmacı yazar Selçuk Eracun, Elsa Zgoridis’e İstanbul’dan son isteğinin profiterol olduğunu söyledi.

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