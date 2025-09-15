×
Elon Musk'tan rekor Tesla hissesi alımı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2025 19:01

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, şirkette yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi.

 ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre, Musk, 12 Eylül'de 2,57 milyon Tesla hissesi satın aldı. Söz konusu alımın toplam değeri yaklaşık 1 milyar doları buldu. Musk'ın hisse alımı sonrası Tesla'nın hisseleri bugün yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

“1 TRİLYON DOLARLIK ÖDEME TEKLİFİ”

Tesla hisseleri, yılbaşından bu yana yüzde 4'ün üzerinde yükseldi. Musk, Tesla hisselerinde açık piyasada yaptığı son büyük alımı Şubat 2020'de gerçekleştirmişti. Analistler, bu alımı, Musk'ın Tesla'nın geleceğine olan güveninin bir göstergesi olarak yorumladı.

Hisse alımı, Tesla Yönetim Kurulu'nun eylül ayı başında Musk'a performans hedeflerine ulaşması şartıyla yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme teklifi sunmasının ardından geldi.

 

