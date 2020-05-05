Elon Musk'ın oğlunun ismi sosyal medyaya damga vurdu - X Æ A-12 ne demek, anlamı ne?

Space X’in CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından sevgilisi Grimes’ın erkek bir bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Müjdeli haberi sosyal medyadan veren Elon Musk, bebeklerinin ismini açıklayınca kafalar karıştı. Oğlunun ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Elon Musk, bebeklerine 'X Æ A-12' ismini verecekleri söyledi. Musk'ın isim konusunda ciddi olup olmadığı tartışılırken X Æ A-12 isminin anlamı merak konusu oldu.

'X Æ A-12 MUSK' NE DEMEK?

Twitter'daı bir kullanıcı, 'Æ'nin İskandinav alfabesinde 'Ash' (kül) şeklinde telaffuz edildiğini, A-12'nin de istihbarat teşkilatı için inşa edilmiş bir keşif uçağı olan ve Archangel (başmelek) olarak anılan Lockheed A-12'ye gönderme yaptığını iddia etti. Bebeğin adının 'X Ash Archangel' olduğunun öne sürülmesi ardından Musk'ın bu açıklamayı beğenmesi, iddiaların doğru olduğunu düşündürdü.