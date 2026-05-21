Elon Musk’a Antalya daveti

Organizasyona yaklaşık 20-25 bin üst düzey ziyaretçinin katılması beklenirken; teknoloji şirketleri, uzay ajansları, yatırımcılar, akademisyenler ve girişim sermayesi çevrelerinin Antalya’da buluşması hedefleniyor. HCornelia Diamond Genel Müdürü Zafer Alkaya, organizasyonun Türkiye için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

SPACEX DE KATILIYOR

“Kongreye kamu ve özel sektör işbirliğiyle hazırlanıyoruz. Geçen sene Sidney bu organizasyona ev sahipliği yapmıştı. Şimdi ise vitrinde Antalya var. Bu büyük bir onur. En az 20-25 bin ziyaretçi bekliyoruz. NEST, kongre için özel olarak tasarlanıyor.

Ekim ayı itibarıyla ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve Japonya gibi önemli ülkelerin uzay ajansları Antalya’da olacak. Çok büyük bir organizasyon. Kongreye Elon Musk’ı da davet ettik. SpaceX kongrede kesin yer alacak ama biz Musk’ı da bekliyoruz.

Güvenlik toplantıları son hız devam ediyor. İlgili bakanlıklar ve yerel yönetim temsilcileri de bu toplantılara katılıyor. Katma değeri yüksek bir organizasyon. Her şeyi ince ince oya gibi işliyoruz. NEST’in çevresine çok özel yapılar yapılacak. Turizm ve organizasyon sektörüne göre Uluslararası Uzay Kongresi; konaklama, gastronomi, lojistik, havacılık, ulaşım, güvenlik ve teknoloji yatırımları dahil olmak üzere geniş bir ekonomik zinciri harekete geçirecek. Özellikle yüksek harcama kapasitesine sahip ziyaretçi profili nedeniyle organizasyonun kişi başı turizm gelirini ciddi biçimde artırması bekleniyor.”