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Elon Musk İngiltere’yi kızdırdı: ‘İç savaş kaçınılmaz’

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#İngiltere#Elon Musk#Musk
Elon Musk İngiltere’yi kızdırdı: ‘İç savaş kaçınılmaz’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 07:00

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, ülkedeki aşırı sağcı şiddet olaylarının ardından Amerikalı milyarder Elon Musk’ın sosyal medya hesabında yaptığı “İç savaş kaçınılmaz” yorumuna tepki gösterdi.

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Başbakanlık Sözcüsü, Musk’ın X hesabından, eylemcilerin polise havai fişek attığını gösteren videoya 4 Ağustos’ta yaptığı “İç savaş kaçınılmaz” yorumu ve diğer paylaşımlarının, “hiçbir haklı gerekçesi olmadığını” bildirdi.

Sözcü, “sosyal medya şirketlerinin yapabileceği ve yapması gereken daha çok şey olduğuna” dikkati çekerek, bu şirketlerin suç faaliyetlerinin internette paylaşılmamasını sağlama sorumluluğu bulunduğunun altını çizdi.

Elon Musk İngiltere’yi kızdırdı: ‘İç savaş kaçınılmaz’

29 Temmuz’da 17 yaşındaki bir saldırganın bıçaklı saldırısında 3 çocuğun ölmesi aşırı sağcıları sokağa dökmüştü.

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#İngiltere#Elon Musk#Musk

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