Elon Musk İngiltere’yi kızdırdı: ‘İç savaş kaçınılmaz’

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Başbakanlık Sözcüsü, Musk’ın X hesabından, eylemcilerin polise havai fişek attığını gösteren videoya 4 Ağustos’ta yaptığı “İç savaş kaçınılmaz” yorumu ve diğer paylaşımlarının, “hiçbir haklı gerekçesi olmadığını” bildirdi.

Sözcü, “sosyal medya şirketlerinin yapabileceği ve yapması gereken daha çok şey olduğuna” dikkati çekerek, bu şirketlerin suç faaliyetlerinin internette paylaşılmamasını sağlama sorumluluğu bulunduğunun altını çizdi.

29 Temmuz’da 17 yaşındaki bir saldırganın bıçaklı saldırısında 3 çocuğun ölmesi aşırı sağcıları sokağa dökmüştü.