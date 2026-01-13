Elon Musk gençlere ‘Tıp okumayın robotlar geliyor’ dedi... Robottan cerrah olur mu

Haberin Devamı

TEKNOLOJİ zengini Elon Musk katıldığı Moonshots isimli podcast’te, gençlerin tıp eğitimi almamasını söyleyerek tartışma yaratan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Musk, bu yıl içerisinde piyasaya çıkması beklenen Tesla’nın Optimus insansı robotlarının 3-5 yıl içerisinde dünyadaki en iyi cerrahtan daha iyi ameliyat yapabileceğini iddia etti. Musk’ın bu sözleri ‘teknolojinin insan hayatındaki yeri ve meslekleri nasıl şekillendireceği’ konusunu yeniden gündeme getirdi.

Halihazırda robotların ve yapay zekânın asistan olarak doktorlara yardımcı pozisyonda konumlandıklarını ve robotik cerrahide önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten uzmanlar, bu tarz kısa vadeli ve kesin tahminlerin gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini, tıp eğitiminin yalnızca cerrahiden ibaret olmadığını, robotların insan sağlığı üzerinde tam hâkimiyetinin gerçekleşemeyeceğini söylüyor.

HEKİMİN YERİNİ MAKİNE ALAMAZ

- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi eski Dekanı ve Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek:

“Gerek yapay zekâ gerek robotik cerrahi ameliyat süresinin kısalması, hatalı tanı konmasının önlenmesi, detaylı takip ve algoritmalarla daha iyi bir öngörü sağlanması konusunda bize fazlaca destek sağlıyor. Ancak yapay beyin, ona yüklenmiş olan veri kadar değerlendirebilir. İşin aslında artısıyla eksisiyle değerlendirecek tecrübe birikimi hâlâ insanda ve uzun yıllar böyle kalacak. Bir robotun cerrahi kabiliyet konusunda insanla aynı seviyeye gelmesi bugün itibarıyla mümkün değil. Yardımcı olarak gelişmesi mümkün. Cerrahi süreçler hep sürprizlerle doludur. Bugün için bütün seçenekleri içine yüklediğinizi düşünseniz de kombinasyonlarıyla ilgili anlık karar vermeniz gereken durumlarda robotlar bocalayacaktır.

AMELİYAT EKİP İŞİ YAPAMAZ

Her insan biriciktir, her hasta ayrı bir ünitedir. Genele göre yapılan uygulamalar, özelde çuvallayabilir. Yıllardır yapay zekâ ve bilgisayarlar doktorun yerini alacak mı tartışması sürüyor. Dünyada hangi gelişme olursa olsun insanın yerini yapay zekâ almayacak. Bu her meslek grubu için geçerli. Yardımcı tamamlayıcı unsur olarak devam edecektir. Bir cerrah tek başına ameliyat yapmaz. Hemşiresi, anestezisti, yoğun bakım ünitesi en önemlisi tecrübesi vardır. Tüm bunları bir makineye koyma şansınız yoktur. Elon Musk tıp okumadığı için haliyle arkasında durduğu teknolojiyi karşıt görüşe karşı savunmak isteyeceklerdir. Şüphesiz ki bu açıklamalar promosyonel yaklaşım içeriyor. ‘Bu işin içerisindeyiz’ vurgusu yapmak için söylenen sansasyonel açıklamalar olarak değerlendiriyorum.”

KOMPLİKASYON YÖNETEMEZ

- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ali Yılmaz: “Teknoloji sağlık sektörüne inanılmaz katkılar sağlıyor, ancak robota yapacağı işi öğretenin yine doktor olacağını unutmamak lazım. Bir robotun insandan daha iyi bir cerrah olabileceği ihtimaline katılmıyorum. Cerrahın mesleki tecrübesi, oluşabilecek komplikasyonları yönetmek gibi özellikler var. Robot asistanların yaptığı aşamalarda kullanılabilir ama bir ameliyatı baştan sonra yapabilmesinin imkânı yok. Doktorun yerini alamaz, olsa olsa yükünü alır.”

BİNLERCE ZİHİN BİR ARADA

- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülpınar: “Cerrahi alanda 2-3 yıl içerisinde böylesine köklü değişiklikler beklemesem de radikal değişikliklerle karşı karşıya geleceğimiz kesin ama nasıl olacağı ve bu yeni durumu nasıl yöneteceğimiz üzerine düşünmemiz gerekiyor. Yapay zekâ destekli robotları, binlerce uzmanın çözüm kalıbının devreye girdiği bir büyük zekâ gibi düşünürsek her komplikasyonu ve ihtimali değerlendirme durumunu göz önünde bulundurmalıyız. Bir sürü uzmanın zihninin bir buluta aktarıldığı ve büyük bir zihinle karar verip iş yaptığını düşünün. Ancak bence Elon Musk’ın gençlere yönelik ‘tıp okumayın’ açıklaması gücü kendisinde yoğunlaştırmaya çalışıp, ‘Her şey benim kontrolümde’ demek istediğini gösteriyor. Bu müthiş bir ‘küresel iktidar’ yaratma çabasıdır. Robotun ameliyatta yaptığı hatadan kim sorumlu olacak? Mesela ameliyat öncesinde bir onam formu var. O onam formu nasıl değişecek acaba?”