Elmastan daha değerli painite taşı ve tarihi eserlerle yakalandılar

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas'ın Köşk Mahallesi'nde yaşayan M.G. ile eşi T.G.'nin evlerinde tarihi eser bulundurduklarına yönelik istihbarata ulaştı.

Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda; gramı 9 bin dolar olan ve elmastan daha değerli, piyasa değerinin de 200 milyon lira olduğu belirtilen 1185 gramlık painite taşı, Helenistik dönem ve Roma dönemine ait 5 yüzük, 26 sikke, 1 vazo, 6 ok ucu, 4 obje, 1 hassas terazi, 1 mercek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 antika tüfek ve 4 dedektör 8 ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.G. ile T.G.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.