Elmas nedir? Elmas nasıl oluşur? Elmas oluşumu hakkında bilgi

Elmas bilinen en sert maddedir. Doğal olarak oluşan iki karbon formundan biri olan elmas, atomların güçlü kimyasal bağlarla bağlandığı üç boyutlu bir kristal yapı kazandırır. Doğal olarak oluşan başka bir karbon formu olan grafit, elmaslardan farklı olarak oldukça yumuşaktır. Çünkü iki boyutlu karbon katmanları arasında güçlü kimyasal bağlar yoktur. Elmaslar çok sert olduğu için yüzyıllardır için mücevher yapımı (% 25) ve sanayi (% 75) için kullanılmıştır.

Elmas Nedir?

Tamamen saf bir elmas renksiz olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapısal bozukluklar ve diğer safsızlıklar, elmasın renkli görünmesine neden olur. Örneğin, azot elmasın sarı veya kahverengi, borun gri-mavi olmasına neden olur. Şekildeki kalıcı bozulmalar pembe veya kırmızı rengin kaynağıdır. Doğada en yaygın elmas saf karbondan yapılmış renksiz bir elmastır. Bunu sarı, kahverengi ve mavi elmaslar izlemektedir. Kırmızı elmas, en nadir elmas türü olarak bilinmektedir.

Doğal elmaslar kristal yapıya tek tek atomların eklenmesiyle yüzyıllar boyunca oluşur. Elmasları kimyasal işlemlerle sentezlemek de mümkündür. Kimyasal buhar biriktirme tekniği ile bir günde 400 miligram elmas elde edilebilir.

Elmas Nasıl Oluşur?

Elmas belirli bir sıcaklık ve basınç altında oluşur. Oluşumunun yeri yerkürenin çekirdeğinin altındaki derinliktir. Elmasın yer kabuğundaki depremler ve volkanik hareketlerle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bazı bölgelerde nehir kumu ile karıştığı da bilinmektedir. Cevher kayaları ve elmasın zeminin altına yayıldığı yerler vardır. Çamur ve kumlu sudan çıkarılan cevher, önce yoğun sıvı içinde yüzer ve daha sonra yüzeyindeki ağır mineraller dibe çöker. Daha sonra kumlu ve çamurlu karışım titreşimle elenir ve elmas bir kenara ayrılır.

Elmasın 1 / 3'ü mücevher olarak kullanılırken, geri kalan kısmı sanayide kullanılır. Çok sert bir yapıda olduğu için diğer mineralleri çizebilir ve delebilir. Bu şekilde endüstride zamanla daha çok kullanılabilir hale gelmiştir. Bu özelliğe ek olarak, parlaklığı, sertliği ve ışığı yansıtan en popüler mücevher ürünlerinden biridir.

Elmas Oluşumu Hakkında Bilgi

Dünya bilim adamları, dünyanın tüm ticari elmas yataklarının mantoda oluştuğunu ve derin kaynaklı volkanik patlamalar ile kaplandığını düşünüyor. Bu patlamalar elmas arayanlar tarafından takip edilen kimberlit ve lamproit bacaları üretir.

Bu bacaların birçoğu elmas içermez veya ticari ilgi için geçerli olacak çok az elmas barındırır. Ancak, kar elde etmek için yeterli elmas içeriyorlarsa, bu tür bacalarda açık maden ve yeraltı madenleri inşa edilmektedir. Bu bacaların bazılarında hava ve aşınmanın etkisiyle kırılan elmaslar da vardır.

Doğal elmasların meydana gelmesi için çok yüksek sıcaklık ve basınç değerleri gereklidir. Bu şartlar dünya mantosunun sınırlı bölgelerinde görülür. Yüzeyin 150 km veya daha altında, sıcaklık 1050 ° C civarında olabilmektedir. Elmas oluşumu ve stabilitesi için gerekli kritik sıcaklık-basınç ortamı tüm dünyada mevcut değildir. Başlangıçta, kıta kabuklarının sabit iç kısımlarının altındaki mantoda bulunduğu düşünülmektedir.