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Haber Giriş: 16.06.2020 - 10:57,Son Güncelleme:

Elmalı barajında tedirgin eden görüntü

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Elmalı barajında tedirgin eden görüntü
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İstanbul’daki Elmalı barajının üzerinin yeşil renge bürünmesi vatandaşları tedirgin etti.

İstanbul’a su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı barajının üzerinde oluşan yeşil tabaka dikkat çekerken, bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Yeşil renge bürünen Elmalı barajı havadan görüntülendi.

İstanbul Çavuşbaşı Çayı üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla 1952-1955 yılları arasında inşa edilen Elmalı barajı üzerinde oluşan yeşil tabaka bölgede endişeye neden oldu.

Elmalı barajında görülen kötü görüntü sonrası bölge halkında tedirginlik oluştu. Elmalı barajı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yaklaşık olarak 2 yıl önce bakıma alınmıştı. Toplam maliyeti 60 milyon lira olan çalışmalar sırasında baraj gölünün dibinde biriken balçık temizlenirken, mekanik ekipmanlar da  elden geçirilmişti. Öte yandan yeşile dönen Elmalı Barajı drone ile havadan görüntülendi.

Elmalı barajında tedirgin eden görüntü


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