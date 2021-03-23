Elleriniz kırılsın

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Fener Caddesi’nde, önceki gece 22.30 sıralarında, hurda toplayan Suriye uyruklu genç, motosikletiyle bir çöp konteynerinin yanına yaklaştı. Bu sırada Ömer B. (18) yönetimindeki kamyonet, gencin motosikletine çarptı. Kaza sonrası araçtan inen 3 kişi, çıkan tartışmanın ardından Suriyeli genci dövdü. Suriyeli genç başına aldığı sopa ve taş darbeleriyle baygınlık geçirdi. Saldırganlar ise motosikletinin üzerinden kamyonetle geçip, ardından yakmaya çalıştı. Çevredekilerin tepkisi ile saldırganlar, olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki Suriyeliyi, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İKİ SALDIRGAN YAKALANDI

Polis, şüphelilerin Ömer B., Ali R. ve Haktan Ç. olduğunu belirledi. Plakası belirlenen kamyonet, Fener Mahallesi’nde park halinde bulundu. Çevrede yapılan aramalarda Ömer B. ve Ali R. yakalanırken, Hakan Ç. ise halen aranıyor.

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