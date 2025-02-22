Elleriniz kırılsın: 21 köpek ölü bulundu

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Osmaniye’de önceki gün hayvan barınağında köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İddiaya ilişkin valilik tarafından açıklama yapıldı. Ölü bulunan köpeklerle ilgili başlatılan incelenin titizlikle sürdürüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan kontrollerde; mevcut alanda 15’i 6 aylıktan küçük çeşitli ırklarda yavru köpek ve 4’ü yetişkin 2-3 yaşlarında köpek olmak üzere 19 köpeğin ölü olduğu ve ayrıca bakımevinin muayene odasında, muayene masasının üzerinde 2 ölmüş 2-3 yaşlarında köpek olduğu tespit edilmiştir. Mevcut durumda ölmüş olarak tespit edilen 21 adet köpekte incelemeler yapılarak, yeni ölen 4 köpeğin kadavrası, ölüm sebebinin araştırılması için Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gönderilmiştir. Konu titizlikle takip edilmektedir.”

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Belediye Başkanı İbrahim Çenet ise “Elleri sopalı bir grup aktivist maalesef sabah saatlerinde hayvan barınağımızın tel örgülerinden atlayarak hayvan mezarlığında cansız hayvanları ve tedavi altındaki köpekleri yan yana dizmişler, ellerindeki sopalarla genç hanım teknikerleri darbetmişler” iddiasında bulundu.