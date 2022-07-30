Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla Çınar ilçesinde 4 kişinin ellerindeki tarihi eserleri 2 milyon TL karşılığında satmak için müşteri aradığı belirlendi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarındaki aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 42 bronz sikke, 10 bronz yüzük ve 36 obje olmak üzere toplam 88 tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınıp jandarmaya götürüldü. Ele geçirilen tarihi eserler, muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.