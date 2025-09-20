Ellerin kırılsın... Sokak ortasında eski kız arkadaşını darp etti

Haberin Devamı

KOCAELİ Karamürsel’de 12 Eylül akşamı A.Y. ile eski kız arkadaşı Damla Yağmur Erciyeş (28) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Erciyeş darp edildi. Yaşananlar, bir aracın kamerasına yansıdı. Damla Yağmur Erciyeş, olaydan bir gün sonra darp raporu alıp şikâyette bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu anlatan Erciyeş, “1 hafta önce ayrılmıştık. Bana söylememesi gereken bir söz söyledi. Tepki verip arkamı döndüm. Beni darp etmeye başladı. Boğazımı sıktı. Bıraksın diye yalvardım. Öldüresiye dayak yedim” dedi.

‘SIÇRAYARAK UYANIYORUM’

Yaklaşık 2.5 yıllık beraberliğin ardından kısa süre önce kendisinden ayrıldığını dile getiren Erciyeş, “Tartışmaya başladık. Bana vurdu. ‘Nasıl vurabilirsin’ dedim. Tekrar tekrar vurmaya başladı. Günlerce boğazımdaki ağrı nedeniyle yutkunamadım. Beni bırakıp yolun karşısındaki kafe yönüne doğru gitti. Bir akrabama ‘Ablanızı yere serdim, gidin yerden toplayın’ demiş” diye konuştu.

Haberin Devamı

Babasına ait eczanede çalıştığını, şehir değiştirip İzmir’e geldiğini söyleyen Erciyeş, şöyle devam etti: “Ertesi gün vücudumdaki ağrılar arttı. Darp raporu aldım. Şikâyetçi oldum. Uzaklaştırma kararı kesinleşti. 3 gün uyumadım. Uykudan sıçrayarak kalkıyorum. Korkuyorum. Her yerim morluk içinde.”