Ellerin kırılsın

İstanbul Şişli’de Ara E., birlikte yaşadığı Leyla K. (36) ile önceki gün saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Leyla K. evden çıkarak kaçmak isterken, Ara E. yakaladığı kadını tekme ve yumruklarla dövdü. Leyla K. çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı. Baygınlık geçiren kadın, kendisine gelince koşarak kaçmaya çalıştı. Ancak, Ara E. kendisini engelleyenlerin elinden kurtularak kaçmak isteyen Leyla K.’yi yakaladı. Yeniden tartaklamaya, tekmelemeye başladı. Bu sırada köpeğini gezdiren bir kişi, kadını kurtarabilmek için müdahale edince, Ara E. ile kavga etmeye başladı. Ara E. kavga sırasında apartmanın merdiveninden düşerek hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede gelen 112 ekipleri Leyla K. ile erkek arkadaşını hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerine ifade veren Leyla K., erkek arkadaşı Ara E.’den şikâyetçi olmadı.

3 GÜN ÖNCE DE DÖVMÜŞ

Ara E. ve Leyla K.’nin daha önce de benzer bir olay yaşadıkları ortaya çıktı. Bu olaydan 3 gün önce kaydedilen güvenlik kamerası görüntüsünde, Ara E.’nin yanında yürüdüğü kız arkadaşı Leyla K.’ye tekme attığı, aldığı darbenin etkisi ile yere yığılan kadının yanına giderek yumruklamaya devam ettiği görülüyor. Ara E.’nin daha sonra da yürüyemeyecek durumdaki kadını, omzuna alarak eve kadar taşıdığı anlar görüntülere yansıdı.

KOMŞULAR TEDİRGİN

Ara E. ile Leyla K.’nin birlikte yaşadığı apartmanın sakinlerinin hemen her gün benzer olaylarına şahit olduğu ve tedirginliklerinin günden güne arttığı öğrenildi. Mahalledeki diğer vatandaşlar da ikili arasındaki kavgalardan rahatsız olduklarını söyledi.