Korkunç cinayette “Ellerim titrediği için kurşunlar karnına geldi” iddiasını rapor çürüttü

Haberin Devamı

Mersin'de cep telefonu ile kayda alınan iş insanı Hakan Turan (34) cinayetini işleyen sanık Berkant Özgündüz'in (21) 'Ellerim titrediği için bacaklarına ateş etmiştim, kurşun karnına geldi' savunmasını sağlık raporu çürüttü. Mahkemede okunan raporda sanığın, 'cinayeti işlemesine engel olacak derecede bir kas ya da sinir sistemi hastalığı olmadığı' belirtildi.

TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, geçen yıl 29 Ocak'ta, Mezitli ilçesinde meydana geldi. Evinden çıkıp park halindeki otomobiline binmek için yürüyen Hakan Turan, İstanbul'dan kiralanan hafif ticari araçla kente gelen Berkant Özgündüz tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay sırasında yanında bulunan Hasan Kayalı (23) da o anları videoya kaydetti. Plakasını çamurla kapattıkları kiralık araca binip kaçan şüpheliler, Şanlıurfa'da yakalandı. Mersin'e getirilen şüpheliler, tutuklandı.

Haberin Devamı

SERBEST BIRAKILDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, cinayeti azmettirenin Hasan Kayalı'nın teyzesinin oğlu Okan Çeçe, aracı kiralayanın ise Batuhan A. (22) olduğu tespit edildi. Batuhan A. da gözaltına alınıp, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çeçe'ye ulaşılamadı.

CİNAYETİ CEP TELEFONUYLA KAYDETMİŞLER

Cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu sanıkların 'Tasarlayarak öldürme' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından, tutuksuz sanık Batuhan A.'nın 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme', firari sanık Okan Çeçe'nin de 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca Çeçe'nin 'Sıkacak biri var mı?' mesajını attığı teyzesinin oğlu Hasan Kayalı'nın, arkadaşı Berkant Özgündüz ile olayı gerçekleştirmek için Batuhan A. aracılığıyla araç kiraladıkları belirtildi. Söz konusu araçla Mersin'e gelen sanıkların, Hakan Turan'ı 3 gün boyunca fiziki takiple izledikleri, cinayet anını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip yurt dışında olan olayın azmettiricisi Okan Çeçe'ye gönderdikleri belirtildi.

Haberin Devamı

Davanın üçüncü duruşması, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

RAPORLAR MAHKEMEYE SUNULDU

Duruşmada Berkant Özgündüz hakkında Mersin Şehir Hastanesi'nden verilen heyet raporu mahkemeye sunuldu. Raporda, önceki savunmalarında ellerinin titrediğini bu nedenle kurşunların karın bölgesine geldiğini iddia eden Özgündüz'ün 'cinayeti işlemesine engel olacak derecede bir kas ya da sinir sistemi hastalığı olmadığı' belirtildi.

CİNAYET ANI İZLENDİ

Ayrıca, duruşmada sanık Berkant Özgündüz'ün talebi üzerine cep telefonuyla kaydedilen cinayet anı izlendi. Duruşmada söz verilen sanık Berkant Özgündüz, "Olaydan dolayı pişmanım. Bilerek yapmadım. Olaydan bir gün önce babası ile karşılaştık. Sohbet ettik, bizi eve davet etti. Bir ailesini olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

Haberin Devamı

Sanık Hasan Kayalı ise öldürmek gibi amaçlarının olmadığını söyledi. Kayalı, "Berkant normalde 2 el ateş edecekti. Ama 2'den fazla ateş edince videoyu kapatıp, konuştum" dedi. Tutuklu sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyip, tahliyelerini talep etti.

Duruşmada savunma yapan müşteki avukatı Kerim Bahadır Şeker, sanıkların olayı fikir ve eylem birliği içerisinde gerçekleştirip, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediklerini, dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Şeker, cinayetin senaryosu önceden yazılmış bir film sahnesi gibi meydana geldiğini dile getirdi.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, Berkant Özgündüz ile Hasan Kayalı'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.