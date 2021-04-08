Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Şüpheli kişi tutuklandı

Çaycuma ilçe girişinde bulunan Filyos Çayı kenarında, 4 Ocak'ta balık tutanlar, çalılıklar arasında elleri ve ayakları bağlı olan erkek cesedi buldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında cansız bedenin, Arif B.'ye ait olduğu tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren çalışmanın ardından Arif B.'nin ölümüyle ilgili K.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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