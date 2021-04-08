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Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Şüpheli kişi tutuklandı

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Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Şüpheli kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Filyos Çayı kenarında elleri ve ayakları bağlı bulunan Arif B.'nin (69) ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan K.A. (55), mahkemece tutuklandı.

Çaycuma ilçe girişinde bulunan Filyos Çayı kenarında, 4 Ocak'ta balık tutanlar, çalılıklar arasında elleri ve ayakları bağlı olan erkek cesedi buldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında cansız bedenin, Arif B.'ye ait olduğu tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren çalışmanın ardından Arif B.'nin ölümüyle ilgili K.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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