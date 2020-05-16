Elizan İsminin Anlamı Nedir? Elizan Ne Demek?

Arapça üzerinden Türkçeye yerleşmiş olan Elizan ismi son dönemlerde ilgi gören isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Türkçe karşılığı olarak ise anlamı, ‘Uzaktan duyulan ezan sesi’ biçiminde ifade edildiği söyleniyor. Kaynak tam olarak bilinmese bile anlam açısından bu ifade ile değerlendirildi dile getirilmektedir.

Elizan İsminin Anlamı

Elizan kız çocukları için kullanılan bir isimdir. Arapça kökenli olan bu ismin Türkçe karşılığı olarak ifadesine bakıldığında, ‘Uzaktan duyulan ezan sesi’ karşılık bulduğunu söylemek mümkündür. Camiden yükselen ezan sesinin uzaktan duyulması ve yankılanması şeklinde de anlatmak mümkün. Yani bölgenin her yerinden az ya da çok ses ile beraber ezanı duyulması olarak da anlatılabilir.

Elizan ismi aynı zamanda okunuşu üzerinden de kulağa hoş gelmektedir. Bu sebepten dolayı minik yavrunuz için verebileceğiniz en güzel adlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Yavaş yavaş Türkçede yükselmeye başlayan ve kız çocukları adına ebeveynler tarafından öne çıkarılan bir addır. Bu ismi tek başına kullanırsanız çok daha güzel bir tonlama yakalayabilirsiniz. Tabii isteğinize bağlı olarak uyum gösteren değişik isimler üzerinden de bir araya getirmeniz mümkün. Uzaktan duyulan ezan sesi anlamıyla bu ismi kız çocuğunuz için kullanabilirsiniz.