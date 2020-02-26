Eliz isminin anlamı nedir? Eliz ne demek?

Eliz sözcüğüne Arapça ve Farsça kaynaklarda da rastlanmaktadır.

Eliz İsminin Anlamı

Eliz ismi, bazı metinlerde "emir veren prenses" anlamında kullanılmaktadır. İsmin anlamı, güzel, zarif ve güçlü kadınları çağrıştırır. Bu isim ile emir verme yetkisine sahip olan, hükümdarlık sahibi kadınlar da kastedilmektedir.

Eliz ismi, bazı yerlerde yalnızca emir anlamıyla ele alınır. Bir kimseden istenilen şey anlamında kullanılmaktadır. Bu istek, bir emir niteliğini taşımaktadır.

İsmin bir diğer anlamı da bazı içsel eğilimlere işaret etmektedir. Herhangi bir şeye karşı duyulan yönelim, ismin işaret ettiği manalar arasındadır.

Eliz Ne Demek?

Eliz ismi, Türkçede el izi anlamında da kullanılmaktadır. Bu sözcük bazı yerlerde sıçramak manasına gelmektedir. Bu isim, kimi zaman da tekme atmak, çifte anlamlarında kullanılmaktadır.

Bu isim, duygusal anlamda güçlü, yetenekli kimseleri temsil etmektedir. İrade gücü, zeka, mantıklı tutum ismin temsil ettiği değerlerdir. Eliz ismi, pratik bir zekaya, çeşitli alanlarda sahip olunan becerilere işaret etmektedir.

İsmin kişilik analizine göre, düşünceli ve hassas karakterler öne çıkmaktadır. Sezgisel anlamda gelişmek, bu isme yüklenen değerlerden biridir.