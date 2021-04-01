Elitaş ve Ünal grup başkanvekili seçildi

Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında dün basına kapalı toplanan AK Parti Meclis Grubu’nda, Genel Başkan Yardımcısı olan Özlem Zengin ile Mehmet Muş’tan boşalan grup başkanvekillikleri için seçim yapıldı. Yapılan seçimde, AK Parti kongresinin ardından grup başkanvekilliklerine getirilecekleri duyurulan Elitaş ve Ünal seçildiler. AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Cahit Özkan ve Muhammet Emin Akbaşoğlu da mevcut görevlerine devam edecekler.

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