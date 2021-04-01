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AA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Elitaş ve Ünal grup başkanvekili seçildi

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Elitaş ve Ünal grup başkanvekili seçildi

AK Parti’de Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal grup başkanvekilliğine seçildiler.

Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında dün basına kapalı toplanan AK Parti Meclis Grubu’nda, Genel Başkan Yardımcısı olan Özlem Zengin ile Mehmet Muş’tan boşalan grup başkanvekillikleri için seçim yapıldı. Yapılan seçimde, AK Parti kongresinin ardından grup başkanvekilliklerine getirilecekleri duyurulan Elitaş ve Ünal seçildiler. AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Cahit Özkan ve Muhammet Emin Akbaşoğlu da mevcut görevlerine devam edecekler.

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