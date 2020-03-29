Elit Ne Demek? Elit Nedir? Elit Tdk Kelime Anlamı

Fransızca kökenli bir kelime olarak zamanla Türkçeye yerleşmiş olan elit, her yerde yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. Hem yazılı hem de sözlü olarak sıkça karşılaşılan bir kelimedir.

Elit Ne Demek?

Elit kelimesinin Türkçe karşılığı ‘seçkin’ kelimesidir. Bu bir durum ya da eşya ile kişi olarak da öne çıkabilir. Seçkin ya da seçilmiş gibi anlamlar üzerinden değerlendirmek mümkün. Buna bir örnek vermek gerekirse;

‘’ Elit kesim bugün davete katılacak’’

Elit Nedir?

Elit örneğin bir toplumun üst tabakası olarak adlandırılabilir. Türkçe karşılığı olarak ‘seçkin’ kelimesine karşılık gelen elit, gündelik yaşam içerisinde çok sık kullanılan sözcüklerden biridir. Özellikle edebi metinler ile beraber yazılı basın üzerinde Türkçeye yerleşmiş bir kelimedir.

Elit TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından Elit kelimesi ‘seçkin’ anlamı ile değerlendirilmektedir. Bu anlam üzerinden cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Fransızcadan Türkçeye geçen bir kelime olarak artık tamamen yerleşmiş bir sözcüktür. Dilediğiniz gibi farklı cümleler içerisinde ve değişik amaçlar doğrultusunda öne çıkarabilirsiniz. Seçkin ya da seçilmiş, en üst tabaka kesim veya bir iş olarak cümle içerisinde değerlendirmek mümkün.