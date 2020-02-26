Elis isminin anlamı nedir? Elis ne demek?

Elis isminin anlamı güzel kokan bir çiçektir. Bazı mitolojik anlatılarda bu çiçekten bahsedilmektedir. Anlatılara göre elis çiçeği, nadir yetişen, özel bir çiçektir. İsmin bu anlamından hareketle Elis, çok güzel kadın manasında kullanılmaktadır.

Elis İsminin Anlamı

Elis isminin analizinde aşk, özgürlük ve sıcakkanlılık bulunmaktadır. Elis ismi neşeli, eğlenceyi seven, pozitif insanları temsil etmektedir. Bu isim aynı zamanda sanatsal enerjiye işaret eder. Sanat kabiliyeti yüksek insanları, yeteneği ve zekayı ifade eden bir isim olarak bilinmektedir. Bu ismin analizinde özellikle yazarlık yeteneğine dikkat çekilir. Müziğe, edebiyata olan yetenekleri temsil eden bir isimdir.

Elis Ne Demek?

Elis ismi hakkında yapılan araştırmalar, bu ismin başka isimlerin kökünden gelebileceğini ortaya koymaktadır. Buna göre ismi Kur'an'da da geçen İlyas peygamberin İbranicedeki adı Elijah'tır. Elis isminin Elijah'tan türetildiği düşünülmektedir. İlyas ismi Kur'an'da Saffat Suresi 130. ayette açıkça ifade edilmiştir.

Elis, bu anlamların dışında Amerika'daki bir bölgenin de adıdır. New York ve New Jersey arasında bulunan bu adanın ismi Elis'tir. Sözcük İngilizcede Ellis şekliyle kullanılmaktadır.