Elini sürdüğü her bebek kontrol edilsin

Sema-Abdullah Bozoklar çiftinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya getirdiği Deniz Esin Bozoklar (5), düşük kiloda doğduğu gerekçesiyle kuvöze alındı. 26 Mayıs 2021’de yenidoğan servisinde nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık (33), Deniz Esin Bozoklar’dan kan almaya çalıştığı sırada bebek huysuzlandı.

MESLEKTAŞININ DİKKATİ OLAYI ORTAYA ÇIKARDI

Bunun üzerine Bağrıyanık, bebek Bozoklar’ın başına defalarca vurup bacaklarını sıktı. 14 dakika süren kan işlemi sırasında Deniz Esin Bozoklar’a şiddet uygulayan Bağrıyanık, iddiaya göre bu sırada bebeğin bacağını kırdı. Bozoklar’ın şiddete maruz kaldığı ise 5 gün sonra 31 Mayıs 2021’de başka bir hemşirenin dikkatiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine hastane yönetimi, hemşire Bağrıyanık’ın sözleşmesini feshederek işine son verdi. Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde de Bağrıyanık hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dava devam ederken, Hazel Dırık Bağrıyanık’ın, Deniz Esin Bozoklar’a şiddet uygulandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Davanın 22 Ocak’ta görülen ve Hazel Dırık Bağrıyanık’ın katılmadığı duruşmada sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polise teslim olan Bağrıyanık, 25 Ocak’ta sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Mahkeme, güvenlik kamerası görüntülerini incelenmesi için bilirkişiye gönderdi. Yapılan incelemede Bağrıyanık’ın, Bozoklar’dan önce başka bir çocuğu darp ettiği tespit edildi. Bağrıyanık’ın yatağına yatırdığı bebeğe tokat attığı açıkça yer alan görüntülerin incelenmesinin ardından hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporun ardından mahkeme, hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, mahkemeden görüntüleri istedi.

‘HASSAS BEBEK’ SERTİFİKASI ALMIŞ

Bağrıyanık, tutuklandığı mahkemede savunmasında pişman olduğunu belirterek, “Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım” dedi.

Hazel Dırık Bağrıyanık’ın ‘aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeğe yaklaşım kursu’na katıldığı ve kurs sonunda aldığı belgeyi de sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.