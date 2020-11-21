MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElini ahşap kesim makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu
GeriGündem Elini ahşap kesim makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

Elini ahşap kesim makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elini ahşap kesim makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu
Abone Olgoogle-news

BURSA'nın İnegöl ilçesinde elektrikli ahşap kesme makinesine elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu. Parmaklar, parçalandığı için yerine dikilemedi.

Olay, İnegöl ilçesi Ağaç İşleri Mobilya Sanayi 23. Sokak üzerinde bulunan ahşap işleme imalathanesinde meydana geldi. Murat Tekkesen (22) sol elini elektrikli ahşap kesme makinesine kaptırdı. 4 parmağı kopan Tekkesen, arkadaşları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Özel bir otomobille hastaneye yetiştirilen parmaklar, parçalandığı için dikilemedi.

Murat Tekkesen, tedaviye alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle