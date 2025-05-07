Eline mikrofon alan kendini gazeteci görüyor

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de düzenlenen “10. Anadolu Medya Ödülleri” programında özetle şu açıklamaları yaptı: “İsrail’in Gazze’ye yönelik acımasız saldırılarında 212 gazeteci şehit oldu. Tüm dünyanın, ülkemizdeki muhalefetin şikâyet makamı olarak gördüğü yabancı basın kuruluşlarının gözleri önünde Filistinli gazeteciler canice katledilmeye devam ediyor. Her biri hakikat savunucusu olan bu kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, meslektaşlarına ve ailelerine başsağlığı temenni ediyorum.

ANADOLU MEDYASI VARSA

Anadolu medyasının varlığı ve ayakta kalması bizim çok çok önem verdiğimiz bir konu. Programımızı vesilesiyle görüyoruz ki, hakikatin peşinde koşanlar, sadece haber yapmaz. Bu şuurla hareket edenler tarihe not düşer, sessiz yığınların sesi olur. Giderek kutuplaşan medya düzeninde özgür ve özgün bir duruş sergiler. Anadolu Yayıncılar Derneği, basın sektöründe önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Anadolu medyası varsa, milletin sesi vardır.

Haberin Devamı

MANŞETLERLE ÇARPIŞARAK

Siyasi hayatında defalarca medyanın gadrine uğramış, itibar suikastlarına maruz kalmış, vesayetçi ve tek sesli medya düzenin sıkıntılarını iliklerine kadar hissetmiş bir kardeşiniz olarak dillendiriyorum. Manşetlerle çarpışa çarpışa geldik. Bundan 25-30 yıl öncesinin manşetlerine bir göz attığınızda Türkiye’nin nerelerden nereye geldiğini sizler de gayet iyi göreceksiniz. Bilhassa, 28 Şubat’taki korkunç medya atmosferini hiçbirimiz hatırlamak dahi istemiyoruz.

DAHA ÖZGÜR BİR MEDYA

Eski imtiyazlı statülerini kaybedenler yine itiraz edecek ama kim ne derse desin; Türkiye bugün, 2002 öncesine göre daha özgür, daha zengin, hiç tartışmasız çok daha serbest bir medya ekosistemine sahiptir. Bu özgürlük ortamı çoğu zaman sorumsuzluk, kuralsızlık seviyesine kadar gitmektedir. Özelikle milli güvenliğe dair konularda ülkemizdeki basın kuruluşları Batı’daki meslektaşlarına nazaran daha rahat kalem oynatmaktadır.

FETÖ TETİKÇİLERİ

MİT TIR’larının durdurulmasından 17-25 Aralık darbe girişime, Gezi olaylarından ülkemizin terör örgütleriyle mücadelesine kadar bunu pek çok kez yaşadık. Devlet ve millet düşmanlığı gazetecilik faaliyeti gibi gösterildi. FETÖ’nün gazete ve televizyon kanalı kisvesiyle demokrasimize kast ettiği nice operasyona maruz bırakıldık. Sırf hükümete saldırıyor diye FETÖ tetikçilerinin ülkemizdeki belli çevreler tarafından nasıl korunduğunu, biz FETÖ ile kelle koltukta mücadele ederken, muhalefetin örgüte nasıl sahip çıktığını da unutmadık. Bugün güya basın özgürlüğü üzerinden bizi eleştirenlerle, o gün FETÖ’ye kol kanat gerenler aynı kesimlerdi. Değişen bir şey yok.

Haberin Devamı

SOKAK RÖPORTAJLARI

Eline bir mikrofon ve bir de kamera alanın kendini gazeteci ve muhabir olarak gördüğü bir ülkede yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde şahit olduğumuz üzere bu şahıslar özelikle sokak röportajı adı altında sokaklarda adeta terör estirmektedir. Öyle ki, mikrofonu kapan, millete hakaret etme cüretini kendinde buluyor. Halkın hissiyatına tercüman olmak yerine, gerek provakatif sorularla gerekse sorunlu üslupla milletimiz açıkça tahrik ediliyor. Nasıl bir cübbe giyen hâkim, savcı, avukat olmuyorsa, nasıl bir üniforma giyen polis ve asker kabul edilmiyorsa, nasıl her stetoskop takana doktor demiyorsak eline mikrofon ve kamera alıp sokağa çıkan herkes gazeteci değildir. Gazetecilik mesleğinin itibarına da zarar veren bu sorunun üzerine önce basın mensuplarımız sonra da ilgili kurumlarımız mutlaka gitmelidir.”

Haberin Devamı

ESKİYE RAĞBET OLSAYDI

Erdoğan “Türk medyasındaki artan çeşitlilik ve renkliliğin, vesayetçilerin gölgesine sığınarak güya gazetecilik yapanları rahatsız ettiğinin elbette farkındayız” diyerek şu eleştirilerde bulundu: “Son 40-50 günde yaşananlar ellerine fırsat geçtiğinde bunların nasıl bir faşist rüzgâr estireceğini bir kez daha göstermiştir. Onlara şu atasözümüzü tekrar hatırlatmak isterim: ‘Eskiye rağbet olsaydı, bitpazarına nur yağardı’. Kimse kusura bakmasın, birileri halen kabullenmek istemese de yeni Türkiye’de artık eskiye rağbet kalmamıştır. Yapıcı eleştiri, yapıcı muhalefet bizim her zaman ülkemizde görmeyi arzu ettiğimiz bir durumdur. Ama eskiden olduğu gibi medya sopasıyla siyaset kurumunu ve milleti hizaya sokmaya çalışanlara karşı da duruşumuz gayet nettir. Özellikle yabancı güçlerin operasyon aygıtı olarak toplum mühendisliğine heveslenen medyaya ne saygı duyarız ne müsamaha gösteririz.”

Haberin Devamı

YILIN TELEVİZYONU CNN TÜRK

Anadolu Basın Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Törende, yerel ve ulusal medya temsilcilerine ödülleri takdim edildi. Yılın Televizyonu CNN Türk seçildi. Ödülü Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı aldı.

Yılın muhabiri ödülü ise CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’ün oldu.

ERDOĞAN’DAN BAHÇELİ’YE ZİYARET

Terör örgütü PKK’nın kendini feshedip silah bırakması sürecinde geri sayım sürerken, dün Ankara’da kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile akşam saatlerinde Ankara’da bir araya geldi. Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşen görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin ana gündem maddesi olduğu görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ile güncel siyasi konuların da ele alındığı bildirildi.

Haberin Devamı

KAPIDA KARŞILADI

MHP lideri Bahçeli, 18.00’deki görüşmeden 20 dakika önce konutun önüne çıktı. Bahçeli burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı beklerken, güvenlik görevlileri ve basın mensuplarıyla selamlaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin Türkmenbeyi Caddesi’ndeki konutuna geldi. Bahçeli, Erdoğan’ı konutun kapısında karşıladı. Yaklaşık 35 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan’ı konutun kapısından uğurladı. Bahçeli de makam aracına binerek MHP Genel Merkezi’ne geçti.

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

En son ocak ayında yine Bahçeli’nin konutunda bir araya gelen iki lider, geçtiğimiz hafta sonu da telefonda görüşmüştü. Bahçeli’nin hastaneden çıkması ve mesaiye başlaması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez Bahçeli’yi ziyaret ederken, görüşmenin ayrıca “geçmiş olsun ziyareti” olduğuna dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinde Bahçeli’ye çiçek de götürdü.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Siyasetin en önemli gündem maddelerinden Terörsüz Türkiye süreci dünkü Erdoğan-Bahçeli zirvesinde de ana gündem maddesiydi. İki liderin görüşmede, Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdiği, süreç kapsamında bugüne kadar atılan adımlar ve bundan sonraki sürece dair fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

SURİYE DE GÜNDEMDEYDİ

Dış politikadaki sıcak gelişmeler de iki liderin gündemiydi. Suriye’deki son durum ve gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İsrail’in, Filistin başta olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırılarının da değerlendirildiği aktarıldı. Görüşmede, güncel siyasi konular ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra TBMM çalışmalarının da istişare edildiği bildirildi. m Selçuk BÖKE/ANKARA