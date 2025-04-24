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Eline aldığı sopayla indi, beklemediği hamleyle arkasına bakmadan tüydü! | 'Erkekliğin yüzde 90'ı kaçmaktır'

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#Bingöl#Haber#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 17:40

Bingöl’de halk otobüsü şoförü Mahmut Bürkük, yola çıkan, eline aldığı sopayla uzaklaştırmak istediği boğanın saldırısına uğradı. Sürücü koşarak saldırıdan kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Bingöl-Genç kara yolunda 49’uncu Tugay Kavşağı yakınında meydana geldi. Mahmut Bürkük, 12 M 0009 plakalı halk otobüsü ile İçmeler seferini yaparken yola boğa çıktı.

Eline aldığı sopayla indi, beklemediği hamleyle arkasına bakmadan tüydü | Erkekliğin yüzde 90ı kaçmaktır

Bürkük korna çalarak bekledi ancak boğa yoldan uzaklaşmadı. Bunun üzerine Mahmut Bürkük, boğayı yoldan çıkarmak için eline bir sopa alarak otobüsten indi. Ancak hayvan, kendisine yaklaşan Bürkük’e saldırıp, kovaladı.

Eline aldığı sopayla indi, beklemediği hamleyle arkasına bakmadan tüydü | Erkekliğin yüzde 90ı kaçmaktır

Büyük panik yaşayan Mahmut Bürkük koşarak otobüse binip, bölgeden uzaklaştı. O anlar, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

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Eline aldığı sopayla indi, beklemediği hamleyle arkasına bakmadan tüydü | Erkekliğin yüzde 90ı kaçmaktır

‘ERKEKLİĞİN YÜZDE 90’I KAÇMAKTIR’

Bingöl'de yol ortasında karşılaştığı boğanın saldırısından kaçarak kurtulan halk otobüsü şoförü Mahmut Bürkük, “Halk otobüsüyle İçmeler TOKİ'ye giderken aniden bir araba beni sollayıp geçti.

Eline aldığı sopayla indi, beklemediği hamleyle arkasına bakmadan tüydü | Erkekliğin yüzde 90ı kaçmaktır

Sonra yolun ortasında bir boğa gördüm. Mecburen inip boğayı kenara almak istedim. Araçta bir sopa vardı, onu alıp boğayı korkutmaya çalıştım. Ancak boğa bana saldırınca panikle kaçtım ve aracın arka tarafına doğru geçip gizlendim.

Eline aldığı sopayla indi, beklemediği hamleyle arkasına bakmadan tüydü | Erkekliğin yüzde 90ı kaçmaktır

Boğa, diğer taraftan geçip gittiğinde tekrar aracıma binip devam ettim. Erkekliğin yüzde 90’ı kaçmaktır, bazen öyle gerekiyor” dedi.

Eline aldığı sopayla indi, beklemediği hamleyle arkasına bakmadan tüydü | Erkekliğin yüzde 90ı kaçmaktır

Eline aldığı sopayla indi, beklemediği hamleyle arkasına bakmadan tüydü | Erkekliğin yüzde 90ı kaçmaktır

 

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#Bingöl#Haber#Kavga

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