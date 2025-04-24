Eline aldığı sopayla indi, beklemediği hamleyle arkasına bakmadan tüydü! | 'Erkekliğin yüzde 90'ı kaçmaktır'

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Olay, dün akşam saatlerinde Bingöl-Genç kara yolunda 49’uncu Tugay Kavşağı yakınında meydana geldi. Mahmut Bürkük, 12 M 0009 plakalı halk otobüsü ile İçmeler seferini yaparken yola boğa çıktı.

Bürkük korna çalarak bekledi ancak boğa yoldan uzaklaşmadı. Bunun üzerine Mahmut Bürkük, boğayı yoldan çıkarmak için eline bir sopa alarak otobüsten indi. Ancak hayvan, kendisine yaklaşan Bürkük’e saldırıp, kovaladı.

Büyük panik yaşayan Mahmut Bürkük koşarak otobüse binip, bölgeden uzaklaştı. O anlar, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

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‘ERKEKLİĞİN YÜZDE 90’I KAÇMAKTIR’

Bingöl'de yol ortasında karşılaştığı boğanın saldırısından kaçarak kurtulan halk otobüsü şoförü Mahmut Bürkük, “Halk otobüsüyle İçmeler TOKİ'ye giderken aniden bir araba beni sollayıp geçti.

Sonra yolun ortasında bir boğa gördüm. Mecburen inip boğayı kenara almak istedim. Araçta bir sopa vardı, onu alıp boğayı korkutmaya çalıştım. Ancak boğa bana saldırınca panikle kaçtım ve aracın arka tarafına doğru geçip gizlendim.

Boğa, diğer taraftan geçip gittiğinde tekrar aracıma binip devam ettim. Erkekliğin yüzde 90’ı kaçmaktır, bazen öyle gerekiyor” dedi.