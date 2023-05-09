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Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

(Gençlere hitaben) Gençlerin başka bir sorunu var, işsizlik. Size sözüm var işsizliği çözme konusunda. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 bin öğretmen atayacağız. Öyle torpilli morpilli olmayacak. KPSS’ye girecek, öyle atamasını yapacağız. Yine en büyük şikayetiniz mülakatı, eleniyordunuz. Onu da kaldıracağız. Sanki beyefendi yeni iktidara geliyor, o da söz vermiş. Kaldırsana. Elinden tutan mı var. İlle benim söylemem mi gerekiyor? Kaldıracağız.

(KHK’lıların sorunları) Kim haksızlığa, zulme uğradıysa ben her zaman oy versin veya vermesin, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, benim felsefem budur. Göreceksiniz KHK’lılar adalet istiyor diyorsunuz, adalet çok soylu bir kavramdır. Adalet için 450 kilometre yürüdüm, o yürüyüş bir başlangıçtı, şimdi hep beraber adalet için devam ediyoruz.

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(Kapanan belediyeler ve adliyeler) Referandum yapacağız. Halk istiyorsa belediyeyi açacağız. Küçük beldelerde, kazalarda kapanan adliye binaları var. Adaleti vatandaşın ayağına götüreceğiz, kapanan bütün adliye binalarını yeniden açacağız, vatandaş gidecek hakkını, hukukunu orada arayacak.

(Adana Havaalanı) Havaalanını kapatacağız diyorlar. Oy vereceksiniz, Bay Kemal gelecek, Adana Havaalanı çalışmaya devam edecek. Hayır, niye kapatıyorsunuz? Başka yerde de havaalanı yapabilirsiniz, niye kapatıyorsunuz burayı? Çünkü burası büyük bir rant alanı olabilir, birileri malı götürebilir, Bay Kemal bunu seyredecek. Yemezler. Hiç endişe etmeyin. Kapattırmayacağız orayı.

AKŞENER: KELİMELER BİTMİŞTİR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erzurum’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan saldırıyı kınayarak şunları kaydetti: “En son Erzurum’da, Erzurumlu kardeşlerimi de çok üzen, Dadaşları çok üzen, Atatürk’ün şehri Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’na yapılan, taşlama, linç etme ve provokasyonun karşısında bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış bir şahıs, eğer kalkıp da Ekrem İmamoğlu ve CHP’yi suçluyorsa artık kelimeler bitmiştir. Dolayısıyla 14 Mayıs’ta bu işi kaybettiğini anlayıp artık son olarak işi zorbalığa vurmuş demektir.”