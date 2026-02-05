×
Elindeki kanı gözyaşı temizlemez

#Şevket Alver#Kadriye Alver#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 07:00

Şevket Alver, tartıştığı 3 çocuğunun annesi eşi Kadriye Alver’i defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından cesedin başında ağlayan Şevket Alver, polis tarafından gözaltına alındı.

Adana’nın Seyhan ilçesindeki evde oturan kargo işçisi Şevket Alver ile eşi Kadriye Alver arasında, dün sabah çocuklarını okula gönderdikten sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şevket Alver, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Çığlık seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine çiftin evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Kadriye Alver’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, eşinin başında ağlarken buldukları Şevket Alver’i gözaltına aldı. Kadriye Alver’in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

