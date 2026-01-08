Elinde tam 5 bin tane var: Evinde gözü gibi bakıyor! 'Satmayı düşünmüyorum, hayat sevinci veriyor'

Haberin Devamı

Parlak, henüz 14-15 yaşındayken Koçarlı ilçesinde kahvehanede plaktan dinlediği müzikten etkilenerek plak almaya başladı. Müziği plaklar sayesinde seven Parlak, eline geçen harçlıklarının bir kısmını plaklar için ayırdı. Tutkusu günden güne artan Parlak, iş hayatına atılınca daha fazla plak alma imkanı buldu.

Elektronik eşya tamirciliği yapan Parlak, kazancıyla Barış Manço, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Erkin Koray gibi hayranı olduğu onlarca sanatçının her çıkan albümünün plağını satın aldı.

Haberin Devamı

Bugün sayısı 5 bine ulaşan plaklarını evinin bir odasında muhafaza eden Parlak, onları gözü gibi koruyor.

Parlak, müzik dinlemek istediğinde yeni cihazlar yerine odasındaki 2 pikabı kullanıyor, plaklarını dinlerken adeta geçmişe yolculuk yapıyor.

Her plağın albüm kapağını da koruyan Parlak'ın koleksiyonunda, arabesk, sanat müziği, halk müziği, Anadolu rock, klasik, yabancı ve Türkçe pop türlerinden plaklar bulunuyor.

Mülayim Parlak, plak sevgisini anlattı. Sevgisinin kendisini koleksiyonerliğe ulaştırdığını anlatan Parlak, plaklarla büyüdüğünü, gençlik yıllarını dinlediği şarkılarda bulduğunu dile getirdi.

Plakların kullanıldığı dönemde yaşadığı için şanslı olduğunu düşündüğünü belirten Parlak, gün içerisinde sık sık sevdiği plaklardan müzik dinlediğini, böylece günün stresini ve yorgunluğunu attığını ifade etti.

Parlak, koleksiyonunun başkalarının da ilgisini çektiğini söyleyerek, "Görenler hayran kalıyor. Plak dinlemeye gelen dahi oluyor. 'Şu plağı koyuver.' diyorlar. Bunları bazen sosyal medyamda paylaşıyorum, epey beğeni oluyor. 'Eski günlerimizi hatırladık, 30-40 yıl geri gittik.' diyenler oluyor." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"ŞİMDİKİ MÜZİKLER BU TADI VERMİYOR"

Plaktan çalınan müziklerin sevgi ve saygıyı yansıttığına inandığını dile getiren Parlak, şunları kaydetti:

"Şimdiki sanatçılardan keyif almıyorum. Ne varsa, saygı, sevgi, eski müziklerde var. Mesela 'Şu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir...' Ne kadar anlamlı sözler. Şimdiki müziklerimizde böyle sözler duymuyoruz. Şimdiki müzikler bu tadı vermiyor. İnsana neşe veriyor, coşturuyor. Hayat sevinci veriyor. Karamsar olsan dahi derdini unutturuyor. Yemekten sonra odama çekiliyorum. Canım müzik dinlemek istiyor. Bugün kimi dinleyeceğim? Zeki Müren dinleyeceğim veya Ahmet Sezgin dinleyeceğim. Açıyorum, onları dinliyorum. Kendimi neşeli hissediyorum. Günün yorgunluğunu burada müziğin başında, pikapların başında atmış oluyorum."

Haberin Devamı

Parlak, bakımını, temizliğini kendisinin yaptığı plaklarını satmayı hiçbir zaman düşünmediğini, oğluna ve kızına miras bırakmayı arzu ettiğini sözlerine ekledi.