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Elinde muşta olan öğrenciye müdahale eden antrenöre gözaltı

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#Mardin#Kızıltepe#Antranör
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 12:44

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iddiaya göre arkadaşları ile kavga ederken elinde muşta bulunan Y.Ö.'ye (9) müdahale eden, direnince de havaya kaldırıp, yere düşüren antrenör C.K., ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe İlçe Stadyumu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sahada futbol antrenmanı yapan Altınordu Spor Kulübü öğrencileri ile mahallede oturan Y.Ö. arasında tartışma çıkıp, kavgaya dönüştü. Durumu fark eden öğretmenler, araya girdi.

ELİNDEKİ MUŞTAYI ALMAYA ÇALIŞTI İDDİASI

Bu sırada antrenör C.K., Y.Ö.'nün elindeki muştayı almaya çalıştı. C.K., muştayı vermeyip, direnen Y.Ö.'yü havaya kaldırıp, daha sonra yere bıraktı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

AİLENİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE ANTRENÖR GÖZALTINA ALINDI

Y.Ö.'nün ailesi, hastaneye götürdükleri çocukları için darp raporu alıp, antrenörden şikayetçi oldu.

Şikayet sonrası gözaltına alınan C.K.'nin ilk ifadesinde, “Çocuğun elinde muşta gördüm. Onu almaya çalıştım. Onu savurduktan sonra muşta yere düştü” dediği öğrenildi.

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C.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Mardin#Kızıltepe#Antranör

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