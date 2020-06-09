Elinde kahve bardaklarıyla motosiklette yolculuk kamerada

Görüntüler dün akşam saatlerinde Kadıköy sahil yolu Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde kaydedildi. Seyir halinde ilerleyen motosikletin sürücüsünün arkasında oturan kadın iki eline aldığı kahve bardaklarıyla birlikte kasksız bir şekilde yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Motosiklet bir süre sonra gözden kayboldu.