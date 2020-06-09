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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 09.06.2020 - 10:20,Son Güncelleme:

Elinde kahve bardaklarıyla motosiklette yolculuk kamerada

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Elinde kahve bardaklarıyla motosiklette yolculuk kamerada
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KADIKÖY sahil yolunda seyir halindeki motosikletin arkasında oturan kadın her iki eline aldığı kahve bardakları ile kasksız şekilde yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntüler dün akşam saatlerinde Kadıköy sahil yolu Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde kaydedildi. Seyir halinde ilerleyen motosikletin sürücüsünün arkasında oturan kadın iki eline aldığı kahve bardaklarıyla birlikte kasksız bir şekilde yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Motosiklet bir süre sonra gözden kayboldu.

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