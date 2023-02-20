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Elinde fotoğrafla eşini bekliyor

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Antakya#Deprem
Elinde fotoğrafla eşini bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 07:00

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Çağ Apartmanı'nın altında kalan eşi Ayşegül Aşkar'a (45) ulaşamayan Cahit Aşkar (53), elinde fotoğrafla günlerdir enkaz başında bekliyor.

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Cahit Aşkar'ın oğlu Muhammet (25), kızı Merve (28) ve eşi Ayşegül Aşkar, depreme apartmanda yakalandı. Aşkar'ın kızı enkazdan sağ çıkarıldı, oğlunun cansız bedeni bulundu, eşine ise hâlâ ulaşılamadı. Şimdi eşinin fotoğrafı ile enkaz önünde bekliyor: “Deprem günü, Yayladağı'ndaki evimizde kalmıştım. Eşim ve iki çocuğum ise Antakya'daydı. Geldiğimde binayı gördüm ve şoke oldum. Kağıt gibi olmuştu. Çocuklarım ve eşime sürekli seslendim ama ses alamadım. Önce kızım Merve'yi kurtardılar. Sonra oğlum Muhammed'in cenazesine ulaştık. Gece-gündüz buradayım. Bugüne kadar eşim Ayşegül'e ulaşamadık. Lütfen onu bulsunlar.” 

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#Hatay#Antakya#Deprem

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