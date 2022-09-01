Elin kırılsın! Havva’yı 51 yerinden bıçakladı

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Diyarbakır’dan boşanma aşamasındaki eşini terk ederek 4 ay önce İzmir’e gelen Havva Çevirgen (20), Emre Duran (21) ile tanıştı. İkili kısa süre sonra birlikte yaşamaya başladı. Emre Duran, önceki gün öğle saatlerinde kullandığı uyuşturucunun da etkisiyle Havva Çevirgen’e kıskançlık bahanesiyle saldırmaya başladı. Bunun üzerine Çevirgen, ayrılmak istedi. Genç kadını önce darp eden Emre Duran, daha sonra bıçakla rehin alarak evden gitmesini engelledi.

YARDIM ÇIĞLIĞI

Çevirgen'in yardım çığlıklarını duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada Emre Duran, elindeki bıçağı Çevirgen’e art arda saplamaya başladı. Yumruk ve tekme darbeleriyle yüzü tanınmayacak hale gelen Havva Çevirgen, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Emre Duran ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Havva Çevirgen, hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde vücudunda 51 bıçak darbesi bulunduğu belirlenen genç kadın, hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

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SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Polisler yaptıkları araştırma sonucu Emre Duran’ın Buca’daki bir adreste gizlendiği bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskınla suç aleti bıçakla birlikte yakalanan Duran, sağlık kontrolünün ardından Emniyet’e götürüldü. Burada yapılan kontrollerde şüpheli Duran’ın ‘cinsel saldırı’, ‘gasp’, ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.