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DHA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 01:49 | Son Güncelleme:

Elin kırılsın! Eşini sokak ortasında darp etti

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Elin kırılsın! Eşini sokak ortasında darp etti

Samsun'da sokak ortasında, küçük çocuğunun önünde eski eşini öldüresiye darp eden İbrahim Zarap tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tüm Türkiye'de infiale yol açan görüntülerden sonra aynı şekilde bir kadına şiddet olayı bu sefer İstanbul'da yaşandı. Küçükçekmece’de bir kişi ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini sokak ortasında darp etti. 

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir kişi eşini, sokak ortasında ağlayan çocuğuna aldırış etmeden darp etti. Çocuğun ağlama seslerini duyan vatandaşlar tepki gösterirken, eşini darp etmeye devam edip, evine götürdü.

Kadına şiddet Samsunda eski eşini çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövdü İlk ifadesi ortaya çıktı...
Kadına şiddet! Samsun'da eski eşini çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövdü! İlk ifadesi ortaya çıktı...




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