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Elin kırılsın

#Gamze Kavraz#Ümit Kalmaz#Yumruklu Saldırı
Elin kırılsın

1 çocuk annesi Gamze Kavraz, sokak ortasında tanımadığı Ümit Kalmaz’ın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı darbeyle yere düşen Kavraz’ın ön dişleri kırıldı, yüzünde morluklar oluştu. Tutuklanan Ümit Kalmaz, savcılık ifadesinde, başka bir şeye sinirlendiğini belirterek, “Tanımıyorum. Yoldan geçen kadına vurdum” dedi.

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Zonguldak’ta Terakki Mahallesi Vatan Caddesi’nde geçen cumartesi, özel firmada sekreter olarak çalışan Gamze Kavraz (34), arkadaşını beklediği sırada parktan koşarak gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

DİŞLERİ KIRILDI

Başına aldığı darbeyle yere düşen Kavraz’ın 2 ön dişi kırıldı, yüzünde morluklar oluştu. Kavraz’ın tanımadığı saldırgan ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. İlk müdahale sonrası Kavraz, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Ümit Kalmaz (20) olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, Ümit Kalmaz’ı gözaltına aldı. Emniyet’teki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ümit Kalmaz, bina önünde bekleyen Gamze Kavraz’ın ailesinin saldırısına uğradı. Polisin araya girmesi ile aile üyeleri sakinleştirildi.

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Ümit Kalmaz, savcılık ifadesinde başka bir şeye sinirlendiğini belirterek, “Tanımıyorum. Yoldan geçen kadına vurdum” dedi. Sabıka kaydı da bulunan Kalmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gamze Kavraz ise ifadesinde, arkadaşını beklediği sırada Ümit Kalmaz’ın kendisine vurduğunu söyledi.

‘BİR ANDA GELDİ’

Şikâyetçi olduğunu belirten Gamze Kavraz, “Bugün bana yapılan başka birine de çocuğa da yapılabilirdi. 9 yaşında bir çocuğum var. Bana bir şey olsaydı ona ne olurdu bilmiyorum. Allah’tan ucuz kurtuldum. Oturuyordum, arkamdan bir anda geldi, kafamdan darbe aldığımı hissettim. Kendimi bir anda yerde buldum, ağzım burnum kan içindeydi. Düşünce muhtemelen betona vurdum” dedi.

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#Gamze Kavraz#Ümit Kalmaz#Yumruklu Saldırı

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