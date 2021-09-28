Elin kırılsın

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DHA-Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde, bakım görevlisi olarak çalışan Aslı Gümüş’ün (38), 14 Eylül’de, yurtta kalan 12 yaşındaki engelli erkek öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edildi. Şikâyet üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün incelemeleri sonucu güvenlik kameralarından Gümüş’ün öğrenciye şiddet uyguladığı belirlendi. Gümüş hakkında idari soruşturma başlatılırken, savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu. Gümüş’ün daha önce de aynı kurumda başka bir öğrenciye şiddet uyguladığı öne sürüldü. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gümüş, mahkemece tutuklandı.

İDDİALARI REDDETTİ

İfadesinde iddiaları reddeden Gümüş, çocuğu kimseye zarar vermemesi için kollarından ve bacaklarından tutup kaldırmaya çalıştığını, kalkmayınca da odanın ortasına doğru sürüklediğini, engelli çocuğun yüzündeki çiziklerin de bu sırada olmuş olabileceğini kaydetti.

Ancak, Gümüş’ün engelli çocuğa şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Gümüş’ün, odanın kapısında sandalyede otururken yanında yerde yatan çocuğun bacağını çimdiklemesi üzerine sinirlenip, yüzüne ayağı ile vurduğu, ardından kollarından tutup üzerine bastırdığı görüldü. Gümüş’ün, çocuğu tek kolundan odanın ortasına kadar sürüklediği de görüntülerde yer aldı. Tolga TAHÇI / DHA