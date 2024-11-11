Elimizdekileri kaptırmayalım

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Bağcıoğlu yazılı açıklamasında şöyle dedi: “Son dönemde üçüncü bir devlet tarafından milli savunma sanayimize dair hazırlanan rapor, güvenliğimiz açısından ciddi endişelere neden olmuştur. İstihbarata karşı koyma faaliyetlerindeki zafiyetlerimizi dikkate alarak bu durumu ciddiyetle ele almalıyız. Bizim mevcut uygulamalarımızda, projelerin henüz başlangıç veya ilk test uçuşu aşamasındaki bilgileri dahi açık kaynak olarak paylaşılmaktadır. Savunma sanayinde çalışan bazı personelin de iyi niyet ve heyecanla, gizli kalması gereken kritik bilgileri sosyal medyada paylaştığına üzülerek tanık oluyoruz. Bu konuda sektörü tamamen içine kapatmadan, doğru ve sağlıklı bir iletişim sağlayacak şekilde iç eğitimlerin verilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu konu milli güvenliğimiz açısından ciddiye alınmalı.”