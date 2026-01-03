Elif'ten 7 gündür haber yok: Dijital verilerden de sonuç alınamadı! Elif Kumal'ın kaybolduğu saatlere dair dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı

Haberin Devamı

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık’ta, Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması yürütüyor. Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa’dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edilirken, Kumal’ı arama çalışmaları 300 personel ile ATV ve motokrosçuların da aralarında olduğu 50’nin üzerinde araçla 7’nci gününde de sürüyor. Jandarmanın iz takip köpekleri de çalışmalara destek veriyor.

Haberin Devamı

HAVADAN ARAMALARA FIRTINA ENGELİ

Bölgede etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle helikopter, Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve dronla havadan arama yapılamıyor. Deniz polisi ile Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri (SAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri de olumsuz hava şartları nedeniyle Yukarıyapıcı Göleti ile denizde dalış yapamazken, çalışmalar sadece karadan sürdürülüyor.

Ekipler çalışmalarını Elif Kumal ile erkek arkadaşının kamp yaptığı Yukarıyapıcı Göleti’nin üst kısmındaki ormanda yoğunlaştırdı. Hem sık ağaçların arası hem de araçla geçilebilecek bölgeler adım adım aranıyor. Ancak şu ana kadar ne Elif’e ne de kaza yapmış olabileceği ihtimaline karşı otomobiline ait bir iz bulunamadı.

DELİL OLMADIĞI İÇİN SERBEST BIRAKILDI

Haberin Devamı

Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen ve gizlilik kararı alınan soruşturma sürerken, dijital verilerden de sonuç alınamadığı öğrenildi. Elif Kumal’ın cep telefonundan, kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamazken, erkek arkadaşı Enis G.’nin telefon konuşmaları, mesajları ve sanal medyasında yapılan incelemede de delil niteliği taşıyacak bir emareye rastlanmadığı belirtildi. Enis G. ve yanındaki Yavuz isimli arkadaşının, gözaltı süresi dolduğu ve Elif Kumal’ın kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Arama çalışmaları sürerken, Elif Kumal'ın kaybolduğu gece bölgede kamp yapan gençler yaşananları anlattı.

Kamp yapan gençlerden biri o gece yaşananları şu ifadelerle aktardı:

"O akşam Cumartesi akşamı, biraz daha ileride, göletin alt tarafında 5 arkadaş kamp yapıyorduk. Saat 21.30 suları bayağı bir silah sesi duyduk; yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Silah seslerinden sonra müzik sesleri geldi. Bunun ardından saat 23.30-00.00 civarında buradan koşturarak bir abi geldi. Üzerinde gri sweat ve gri eşofman vardı. Bize bir aracın kaybolduğunu söyledi ve aracı tarif etti.

Bir aracın geçip geçmediğini sordu. Biz de geçmediğini söyledik. Bunun üzerine ‘Of aga ya, of' diyerek geri döndü ve uzaklaştı. Ardından 15-20 dakika sonra sarı farlı bir arabanın, göletin bizim yanımızdan geçmeden Yukarıyapıcı yoluna doğru gittiğini gördüm. Onun arkasından yine 15-20 dakika sonra beyaz bir araç geldi. Farlı, off-road donanımlı bir araçtı. O da yanımızdan geçti ve yine 15-20 dakika Yukarıyapıcı yoluna doğru gitti. Orada biraz dolandıktan sonra geri geldi, tekrar yanımızdan geçip gitti. Yani olay bundan ibaret."

Haberin Devamı

Kamp yapan gençler, olayın ertesi günü bir kadın şahsın kaybolduğunu öğrendiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ertesi gün, kız arkadaşının kaybolduğunu ve böyle bir olayın yaşandığını öğrendik. Yani bize gelip ‘kız arkadaşım kayboldu' ya da buna benzer bir şey söylemedi. Biz bir kadın şahsın kayıp olduğunu bilseydik, olay anında da zaten çıkardık."

Gençler, kendilerine kayıp ihbarı yapılmadığını da dile getirdi:

"Çift araçla gelmiştik. Bize bir şahsın kayıp olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmedi. Koşarak geldiği için bu kadar uzaktan geldiğini de düşünmedik. Şu an bulunduğumuz yer onların kamp alanı. Bizim kamp yaptığımız yer buraya yaklaşık 2,5-3 kilometre mesafede. Koşarak geldiği için çok acil bir durum olduğunu da açıkçası düşünmedik. Sonuçta o saatte birinin koşması çok makul gelmedi. İlginç olaylar. Biz de çok net bir fikre sahip değiliz. Yaşananlar bunlar. Talihsiz bir olay."