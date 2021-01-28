Elif'in ölümüne neden olan sürücü yakalandı! Camda kopan saç telleri bulundu

Kaza, önceki akşam Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavlarına hazırlanan Elif Bereket ile kardeşi Yaşar Bereket, dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket'e çarptı, kardeşi Yaşar ise kıl payı kurtuldu. Yaralanan Elif Bereket, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Mehmet Hafız Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Bereket'e çarptıktan sonra kaçan sürücünün yakalanması için harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerinden aracın plakasını ve sürücünün kimliğini tespit etti.

Yürüttükleri çalışmalar sonucunda önce otomobili kırsaldaki Alibaba Mahallesi'nde bulan ekipler, daha sonra şüpheli Ali Badıllı'nın (25) Karaköprü ilçesinde başka bir otomobilde olduğunu tespit etti.

Aracı takibe alan ekipler, Ali Badıllı'yı araçtan inerken gözaltına aldı. Elif Bereket'in ölümüne neden olan otomobil, boş bir arazide üzeri battaniyeyle örtülü vaziyette bulundu. Kaza sırasında otomobilin parçalanan camında ise Elif Bereket’in kopan saç tellerinin olduğu belirtildi.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheli, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri de kazaya karışan otomobilde inceleme yaptı.

Merkez Karaköprü ilçesinde 26 Ocak'ta yolun karşısına geçmeye Elif Bereket, bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaza anı çevredeki bir iş yerinin kamerasına da yansımıştı.