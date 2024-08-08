Elif’in çilesi bitmek bilmedi

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Bursa Yıldırım’da 2 Ağustos’ta, Arda Tırkaz (28) kullandığı 16 AVH 310 plakalı hafif ticari araçla eski nişanlısı Elif B.’nin (27) evini bastı. Tırkaz, yeni bir erkek arkadaşı olduğu iddiasıyla tartıştığı Elif B.’yi silah zoruyla kaçırdı. Tırkaz, kaçarken de eve av tüfeğiyle ateş etti. Tırkaz, kullandığı araçla Elif B.’nin erkek arkadaşının gitmiş olabileceğini düşündüğü kıraathanenin önüne gitti. Burada, kıraathaneye de ateş açan Tırkaz, içerideki 2 kişi ile işyerinin üst katındaki balkonda annesinin kucağında oturan 14 aylık Yusuf Sırma’yı yaraladı.

ÖLÜMÜ BEKLERKEN EKİPLER GELDİ

Hafif ticari aracıyla hızla bölgeden uzaklaşan Arda Tırkaz, araçta ATS (Araç Takip Sistemi) bulunması nedeniyle takip edilmemek için yolunu kestiği Yasin Taştan’ın kullandığı 16 BJS 128 plakalı otomobili gasp etti. Kendi aracını burada bırakan Tırkaz, gasp ettiği otomobile Elif B.’yi de alıp olay yerinden uzaklaşırken, çevrede önlem alan polis ekipleri dron ile otomobili havadan takibe aldı. Jandarma ekipleri otomobili plakası sökülmüş bir vaziyette buldu. Çevrede araştırma yapan ekipler, eski erkek arkadaşı tarafından 300 metre sürüklenip ormana getirildikten sonra bıçakla ve pompalı tüfekle bacaklarından vurulan Elif B.’nin yardım çığlıklarını duydu. Bu sırada polis ve jandarmanın geldiğini fark eden Tırkaz, aynı pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Elif B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cinayet suçundan cezaevinde yatıp 2022’de tahliye olan ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Arda Tırkaz’ın cesedi de morga götürüldü.

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‘YAŞADIKLARIMA İNANAMIYORUM’

Tedaviye alındığı hastanede polise ifade veren Elif B., “Kendisine, beni bırakması için yalvardım. Kabul etmedi. Ormanda, silahı üzerime doğrulttu. Çok korktum. Sonra iki kez bacaklarıma ateş etti. Ölümü beklerken polis ve jandarma geldi. Yaşadıklarıma inanamıyorum” dedi.Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren ve sol bacağının diz kapağındaki atardamarı parçalandığı için kangren olan Elif B.’nin, doktorlar tarafından sol bacağının kesilmesine karar verildi. Elif B.’nin sağ bacağının durumunun da kritik olduğu belirtildi.

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ELEKTRONİK KELEPÇE TALEBİ OLAYDAN 6 SAAT ÖNCE REDDEDİLMİŞ

Olayla ilgili konuşan baba Murat B. (60), “Arda Tırkaz, kızıma daha önceden birkaç defa şiddet uyguluyor. Kızım bunu affediyor, geri dönüyor. Şiddet olayları artınca kızım artık dönmek istemiyor. 4 kere hat değiştirmiş. Fakat Arda, kızıma IBAN hesabına para atarak, kendisini engellediği yerlerden engeli açmasını istemiş. Bu resmen psikopatlık. Uzaklaştırma kararına rağmen bizi rahatsız etti. Kendisine elektronik kelepçe takılması için Elif, başvuruda bulundu. Fakat talebi, yaşanan olaydan 6 saat önce reddediliyor. Olaydan 6 saat önce olumsuz yanıt aldık. Sonra kızıma kabusu yaşattı” dedi.