Gündem Haberleri

Elif'i arama çalışmalarında yeni gelişme? Kaymakam, 'anormal' durumu anlattı: Bu çok açıklanabilir bir şey değil

Güncelleme Tarihi:

#Elif Kumal#Erdek#Balıkesir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 14:36

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası’nda, kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal’dan (34), 8 gündür haber alınamıyor. Çalışmalar sırasında şüphelenilen yerleri incelemek amacıyla Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve bir helikopter hazır bekletilirken, 438 personel sahada görev yapıyor. Ayrıca ekiplerin, bölgeye yakın konumdaki tüm evlerin güvenlik kameralarını incelmeye aldığı öğrenildi.

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık’ta, Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı.

Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa’dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi. Jandarmanın iz takip köpekleri de çalışmalara destek veriyor. Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarında bulunan Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından, genç kadının kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldı. 

‘AÇIKLANABİLİR BİR ŞEY DEĞİL’ 

Dün Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Erdek Kaymakamı Hasan Göç ve Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Özer ile birlikte Kapıdağ Yarımadası’na gelip incelemelerde bulundu. Çalışmalara 450 kişilik ekibin katıldığını ve 16 dron ile sahanın sürekli tarandığını söyleyen Kaymakam Hasan Göç, daha önce aranan yerlerde tekrar arama çalışmalarının başlatıldığını söyleyerek, “Hadi kızımıza ulaşamadık, araca nasıl ulaşamıyoruz bu çok açıklanabilir bir şey değil. İlçemizden çıkışı yok” ifadelerini kullandı. 

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 

Balıkesir Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 438 personel, 100 araç ve 9 dron ile karada, havada ve gölde Kumal’ı arama çalışmalarının 8’inci günde de sürdüğü belirtildi. Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve bir helikopter de şüphelenilen yerleri incelmek için hazır olarak bekletiliyor. Çalışmalara ATV ve motokrosçular da katılıyor. Elif Kumal ve aracına ait henüz herhangi bir ize rastlanmazken, ekiplerin bölgeye yakın konumdaki evlerin güvenlik kameralarını da incelemeye aldığı öğrenildi.

