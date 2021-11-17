Elif’e nasıl kıydın

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Gaffar, tartışma sırasında Beyza Nur E.’yi dövüp ev kirası için biriktirdiği 500 lirayı da telefon alacağını söyleyerek elinden aldı. Bu sırada 3 aylık kızları Elif Ada Topçu, ağlamaya başladı. Gaffar da çocuğun başına tokat attı.



Önceki gün rahatsızlandığı için hastaneye götürülen Elif Ada dün hayatını kaybetti. Elif Ada’nın başında ve alnında darp izleri tespit edildi. Polise giderek kızının babası Mustafa Gaffar’dan şikâyetçi olan Beyza Nur E. ifadesinde, Gaffar’ın susması için kızlarının başına vurduğunu söyledi. Gözaltına alınan Gaffar ise olay günü bebeğin başını çarptığını öne sürdü. Cani baba tutuklandı.